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  2. Дзермант о переходе Совбезу президентских полномочий: любое государство, ответственное за будущее граждан, создает такие механизмы

Дзермант о переходе Совбезу президентских полномочий: любое государство, ответственное за будущее граждан, создает такие механизмы

Об этом философ, публицист и политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

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По словам политолога, в достаточно непростое для Беларуси время декрет о переходе Совету Безопасности президентских полномочий в случае гибели или отстранения от власти Главы страны станет страховочным механизмом.


– Мы не можем позволить [враждебно настроенным сторонам. – Прим. ред. ] разрушить нашу страну, даже если с первым лицом что-то случится. Президент сам об этом говорил. Глава государства понимает, что нужно работать на предупреждение и создавать страховочные механизмы, которые не позволят стране погибнуть, – рассказал Алексей Дзермант.

Политолог отметил, что декрет остудит людей, которые стремятся нанести удар по Беларуси.

– Они будут знать, что есть орган, который оперативно примет решения и не позволит захватить власть, вторгнуться в государственные дела, устроить бунт и разрушить страну, – подчеркнул Алексей Дзермант.


Гость ток-шоу обратил внимание, что в России и Казахстане Совет Безопасности также обладает серьезным статусом.

– Любое государство, которое чувствует свою силу и ответственность за будущее граждан, создает такие механизмы. Тем более в случаях, когда во главе находится сильный лидер, мощь которого нужно сохранить, что бы ни произошло. С этой целью придумываются такие юридически оправданные ходы, – резюмировал Алексей Дзермант.


Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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