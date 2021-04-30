Дзермант о переходе Совбезу президентских полномочий: любое государство, ответственное за будущее граждан, создает такие механизмы

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По словам политолога, в достаточно непростое для Беларуси время декрет о переходе Совету Безопасности президентских полномочий в случае гибели или отстранения от власти Главы страны станет страховочным механизмом.[враждебно настроенным сторонам. –Прим. ред. ]рассказал Алексей Дзермант.Политолог отметил, что декрет остудит людей, которые стремятся нанести удар по Беларуси.подчеркнул Алексей Дзермант.Гость ток-шоу обратил внимание, что в России и Казахстане Совет Безопасности также обладает серьезным статусом.резюмировал Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.