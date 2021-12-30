Дзермант о переговорах Лукашенко и Путина: страны подтвердили взаимную заинтересованность развивать наш союз

Это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул политолог Алексей Дзермант, комментируя переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые состоялись в Санкт-Петербурге 29 декабря.
– [Беларусь и Россия] подтвердили взаимную заинтересованность развивать наш союз. Очень серьезно Россия помогает справиться с последствиями санкций, прежде всего через кооперацию, в частности промышленную, и через предоставление рынков для нашей продукции. Экономика [Беларуси] работает, есть что предложить и что продать, в том числе на достаточно большом и важном, премиальном для нас российском рынке. Это позволяет держаться на плаву и уверенно смотреть в будущее. [Беларусь] не просто заполняет какие-то ниши, каждый раз мы находим, что еще можно сделать. То же самое в авиастроении. Оно для России сейчас становится важнейшей проблемой, против РФ вводятся технологические санкции. Развитие самолетостроения, авиационной промышленности – это вопрос суверенитета и безопасности России. У нас есть что предложить: это и специалисты, и предприятия. Может, когда-нибудь союзный самолет создадим, – считает политолог.
Алексей Дзермант добавил, что благодаря санкциям Беларусь и Россия все больше сближаются.
– Нужно сказать нашим оппонентам спасибо, волей-неволей они сближают нас. В экономике эти санкции, наверное, будут иметь такой необратимый характер, что мы тесно переплетемся и действительно можно будет говорить: одна экономика – две страны. Это неплохо, потому что синергетический эффект может быть очень полезным обеим сторонам, –констатировал политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.