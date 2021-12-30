Дзермант о переговорах Лукашенко и Путина: страны подтвердили взаимную заинтересованность развивать наш союз

– считает политолог.Алексей Дзермант добавил, что благодаря санкциям Беларусь и Россия все больше сближаются.–констатировал политолог.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.