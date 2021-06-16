Дзермант о новой стратегии ЕС в отношении России: обычная иезуитская политика

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель вчера рассказал, что новая внешнеполитическая стратегия ЕС в отношении России, подготовленная им к саммиту ЕС в Брюсселе 24–25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Ведущая «Будней» Алёна Родовская спросила Алексея Дзерманта: «Это как?»согласился спикер. –Известно, что Боррель подробно представит эту стратегию сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, которая пройдет перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена в Женеве. Алексея Дзерманта попросили дать прогноз, смогут ли лидеры двух государств о чем-нибудь договориться.отметил эксперт и добавил: –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.