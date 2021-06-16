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  2. Дзермант о новой стратегии ЕС в отношении России: обычная иезуитская политика

Дзермант о новой стратегии ЕС в отношении России: обычная иезуитская политика

Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель вчера рассказал, что новая внешнеполитическая стратегия ЕС в отношении России, подготовленная им к саммиту ЕС в Брюсселе 24–25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Ведущая «Будней» Алёна Родовская спросила Алексея Дзерманта: «Это как?»

– Да, это противоречащие для нашего уха слова, – согласился спикер. – С другой стороны, в них есть рациональное зерно. ЕС рассматривает Россию не как субъект, а как объект воздействия. Для того чтобы надавить на [российские] элиты, [европейцы] используют разные инструменты: кого-то ставить в жесткие рамки, кого-то привлекать «плюшками». Обычная иезуитская политика «разделяй и властвуй». [Это делается], чтобы разделить элиты, чтобы встрепенулось [российское] общество, а также в целях выторговать себе более выгодные условия общения с РФ.

Известно, что Боррель подробно представит эту стратегию сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, которая пройдет перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена в Женеве. Алексея Дзерманта попросили дать прогноз, смогут ли лидеры двух государств о чем-нибудь договориться.

– Если [Путин с Байденом] встречаются, значит, повестка есть. Наверняка, даже конструктивная, где у них могут совпасть интересы, – отметил эксперт и добавил: – Однако есть иллюзии в отношении того, что будет какая-то большая сделка. Что Россия и США, как в 1990-е, смогут вместе что-то делать. Эти иллюзии беспочвенны, так как противоречия [между политикой двух государств] очень глубинные, фундаментальные. Поэтому эта встреча носит больше ознакомительный характер. Особых результатов от нее я не жду, особенно тех, которые коснулись бы нашей страны. Здесь все понятно: требования Запада в отношении Беларуси Россия никогда не поддержит. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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