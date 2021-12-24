Дзермант о новом проекте Конституции: сохраняются гарантии социального государства, идем навстречу гражданам

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, – отметил политолог.В отличие от европейских стран белорусам дают возможность почувствовать себя народом, который в своей стране принимает решения.– сказал Алексей Дзермант.Эксперт также отметил, что в новом проекте Основного Закона сохраняются гарантии социального государства:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.