Дзермант о новом проекте Конституции: сохраняются гарантии социального государства, идем навстречу гражданам

– Мы ждем новый проект Конституции. Он тщательно готовился, были учтены многие мнения. Мы уверены, что новый проект будет весьма интересным. Остается практически два месяца до проведения референдума. Этого времени должно хватить для того, чтобы ознакомиться с документом и высказать свое мнение и предложения. Нужно воспользоваться этой возможностью и выполнить гражданский долг. Обсудить в семье, с коллегами на работе, прийти на референдум и выразить там свое мнение, чтобы в определенной степени перезапустить нашу политическую систему, открыть новый этап развития нашей страны. Это самый лучший вариант, ведь никакие уличные протесты ничего нормального не принесут. Все должно проходить через диалог, обсуждение и систему обратной связи, – отметил политолог.
В отличие от европейских стран белорусам дают возможность почувствовать себя народом, который в своей стране принимает решения.
– Если Конституция будет принята в новой редакции, мы получим свои местные формы народовластия в виде Всебелорусского народного собрания. Мы не копируем чужие формы демократии, мы берем из истории свое, ведь ВНС родился из нашего личного опыта построения государства. Это важно. Необходимо понимать, что никогда никакие шаблоны, которые нам навязывают извне, не будут работать, каждая страна всегда постепенно приходит к своим формам правления, – сказал Алексей Дзермант.
Эксперт также отметил, что в новом проекте Основного Закона сохраняются гарантии социального государства:
– Не все это могут оценить, ведь во многих странах социальная поддержка сворачивается. Но мы идем навстречу интересам наших граждан.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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