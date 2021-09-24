Дзермант о миграционном кризисе: нужно не уклоняться, а выстраивать систему, которая помогала бы справляться с этими вызовами

Об этом заявил политолог Алексей Дзермант в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио во время обсуждения темы миграционного кризиса в Европе.
Алексей Дзермант пояснил, какие существуют риски для тех стран, которые не являются местом назначения беженцев, а выступают как транзитные.
- Риски в этой ситуации есть для слабых государств, которые не в силах справиться со своей системой безопасности и с таким вызовом. В случае с сильной страной эти потоки, угрозы и риски оккупируются, даже если увеличивается число мигрантов-беженцев. Мы [Беларусь] с этим неплохо справляемся. Когда государство делает вид, что оно является сильным, присутствие нескольких тысяч мигрантов, по сути, ставит это на грань коллапса, - сказал аналитик и привел в качестве примера Литву.
По мнению политолога, потоки не прекратятся, но важно уметь с ними справляться.
- Задача не просто стоять, бояться и уклоняться, а выстраивать свою государственную систему, чтобы она могла с этими вызовами справляться. И чтобы уровень этих угроз не превышал какой-то допустимый предел. Мы неплохо выстраиваем систему работы с мигрантами, - добавил он.