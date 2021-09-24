Дзермант о миграционном кризисе: нужно не уклоняться, а выстраивать систему, которая помогала бы справляться с этими вызовами

Алексей Дзермант пояснил, какие существуют риски для тех стран, которые не являются местом назначения беженцев, а выступают как транзитные.сказал аналитик и привел в качестве примера Литву.По мнению политолога, потоки не прекратятся, но важно уметь с ними справляться.добавил он.