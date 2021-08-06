Дзермант о миграционном кризисе на границе: Литва пребывает в безумном состоянии и не может справиться с этой проблемой

Одной из основных тем сегодняшней программы стала ситуация на белорусско‑литовской границе, а также действия литовской стороны в отношении мигрантов. Напомним, что вчера ее обсуждали у Президента. Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Подробности – по ссылке.
Алексей Дзермант в эфире «Будней» прокомментировал необходимость такого решения на примере:
– Допустим, на территорию Литвы попали беженцы. Литовская полиция, погранслужба начинает их избивать, стрелять в них. [И это все] – на границе. А что, если эти выстрелы достигнут белорусской территории? Что, если попадут в заставу или пограничника? Это начало вооруженного конфликта. Обычно локальные войны с этого и начинаются. И при этом литовская сторона на такой шаг пошла: выстрелы уже звучат, есть погибший. Напомню, избитый до полусмерти человек переполз на нашу территорию и, к сожалению, на руках пограничников и медиков умер. Это свидетельствует о том, что Литва пребывает в каком-то безумном состоянии, не может справиться с этой проблемой, пытается решить ее силой, что приводит к эскалации на международном уровне.
Спикер добавил:
– Президент озвучил еще один важный момент: не дай бог [литовцы] начнут организовывать колонны беженцев через КПП. Напомню, что это стандартная ситуация для провокаций. Сколько раз было, когда на КПП шла толпа людей и был взрыв или выстрел – после этого начинает раскручиваться спираль конфликта. Президент превентивно говорит о том, что нам нужно границу взять под жесткий контроль, чтобы ничего подобного произойти не могло, несмотря на абсолютно бесчеловечные и идиотские действия литовской стороны.
Алексей Дзермант затронул и другой аспект ситуации на границе:
– Давайте будем откровенны: по сути, мы два-три десятилетия субсидировали Литву, охраняя их границу. Мы вкладывались, обустраивали инфраструктуру, создавали помещения для нелегальных мигрантов, выстроили структуру реадмиссии. А если нет договора, у нас есть прямые отношения с правительствами государств Ближнего Востока, то есть мы можем [нелегальных мигрантов], чуть что, вернуть. У Литвы этого нет.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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