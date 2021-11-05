Дзермант о миграционном кризисе: Беларусь ничего в ущерб себе делать не будет

Об этом заявил политолог Алексей Дзермант в сегодняшнем эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» во время обсуждения темы миграционного кризиса.
Ведущий ток-шоу Вадим Шепет напомнил, что из-за растущего числа мигрантов Литва приступила к строительству стены на границе с Беларусью.
– Никакие стены потоки людей не остановят, а всего лишь затруднят движение и повысят тарифы перевозчиков и контрабандистов, которые перевозят людей. Но все равно это продолжится. Мы видим исторические примеры – Берлинская стена, Израиль строил стену от палестинцев, мексиканские стены на границе с США. Люди найдут лазейки, как проезжать. Тем более весьма сомнительно, что эти заборы имеют степень надежности, – отметил Дзермант и указал на проблемы, которые могут возникнуть после возведения заборов в сфере экологии и для животного мира.
Возведение стен на границе эксперт назвал уходом от решения миграционных проблем.
– По нормам ЕС если они [литовцы] задержали людей на границе, то должны ими заниматься. Раньше, когда у нас было соглашение о реадмиссии, можно было ставить вопрос, что они [мигранты], допустим, попали с нашей территории и их можно возвращать. Но это время закончилось. Вы сами все испортили, поэтому занимайтесь ими и думайте, куда их отправить, – подчеркнул аналитик.
Дзермант считает, что решение проблемы – в выстраивании в приграничье Евросоюза дружественных отношений с государствами, чтобы они на подходе эти потоки регулировали и отправляли назад.
– Так и было. Когда потоки стали расти, они начинают «взрывать» государство. Потом они еще портят отношения с такими странами, как Беларусь, и еще удивляются, что им делать. Вы сами разрушили систему безопасности, сами создаете горячие точки у своих границ и активно в этом участвуете. Наш Президент заявлял, что так не будет, мы тратим огромные деньги, несем издержки. Они думают, что мы будем за них решать вопросы. Нет. Мы в ущерб себе работать и делать ничего не будем, – высказался политолог.