Дзермант о миграционном кризисе: Беларусь ничего в ущерб себе делать не будет

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Ведущий ток-шоу Вадим Шепет напомнил, что из-за растущего числа мигрантов Литва приступила к строительству стены на границе с Беларусью.– отметил Дзермант и указал на проблемы, которые могут возникнуть после возведения заборов в сфере экологии и для животного мира.Возведение стен на границе эксперт назвал уходом от решения миграционных проблем.– подчеркнул аналитик.Дзермант считает, что решение проблемы – в выстраивании в приграничье Евросоюза дружественных отношений с государствами, чтобы они на подходе эти потоки регулировали и отправляли назад.– высказался политолог.