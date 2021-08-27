Дзермант о форуме «Беларусь адзіная»: расставляем акценты, помогаем понять, разобраться в текущей ситуации

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, – сказал гость студии.По словам Алексея Дзерманта, часть тех людей, которые были крайне уперты в прошлом году, сейчас где-то уже признают свои ошибки и отдают должное Главе государства. Но работы по-прежнему много., – констатировал политолог.Кроме того, политолог отметил, что испытания прошлого года заставили белорусов стать ближе друг к другу:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.