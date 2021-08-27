Дзермант о форуме «Беларусь адзіная»: расставляем акценты, помогаем понять, разобраться в текущей ситуации

Проходящие в рамках форума «Беларусь адзіная» региональные встречи, в которых участвуют ведущие эксперты страны, направлены на то, чтобы расставить акценты и помочь политическому активу разобраться во всех происходящих сейчас процессах. Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант.
– Встречаемся с прогосударственным политическим активом, – сказал гость студии. – Этих людей много, они по-хорошему заряжены работать, общаться и, самое главное, сделать определенные выводы и работу над ошибками в том числе в своей работе, понять причины происходившего и изменить ситуацию таким образом, чтобы это больше не повторялось. Вопросы задают разные – о развитии партийной системы, принципах избрания Парламента, статусе Всебелорусского народного собрания, идеологии, наших ориентирах во внутренней и внешней политике, геополитике. Люди всем этим активно интересуются. Нужно давать какие-то четкие ориентиры, чтобы не было растерянности и непонимания того, куда и с кем мы идем. Есть посыл на то, что общество нужно "сшивать", об этом говорили не раз, но опять же – с теми, кто либо сомневается, либо был одурманен пропагандой, можно разговаривать, с экстремистами – нет. Это все понимают. Как только переходишь красную черту закона и здравого смысла, начинают действовать другие механизмы, не политические.
По словам Алексея Дзерманта, часть тех людей, которые были крайне уперты в прошлом году, сейчас где-то уже признают свои ошибки и отдают должное Главе государства. Но работы по-прежнему много.
– Все отмечают, что ситуация серьезно стабилизировалась, – констатировал политолог. – Но нас прежде всего заботят те люди, которые затаились и не все понимают или даже вредят. С ними нужно продолжать работать, причем публично и не боясь высказывать свое мнение, быть открытыми к их позиции, если они не боятся ее выражать. Тут вопрос убедительности нашей работы. Самое главное – показывать, что не у них есть какие-то цели и образ будущего, а у нас. Мы знаем, куда идем, как изменяем Конституцию, какие у нас дальше приоритеты и ориентиры. Этого люди хотят. И мы в определенном смысле расставляем акценты, помогаем понять, разобраться в текущей ситуации и убедить, что наше мнение основывается на правильном понимании.
Кроме того, политолог отметил, что испытания прошлого года заставили белорусов стать ближе друг к другу:
–Люди стали более сплоченными, активными, в том числе в отстаивании своих взглядов и убеждений. Сейчас идет дискуссия о том, в какой форме это движение дальше будет существовать: либо в форме разветвленной зонтичной партийной системы, где будут разные партии, которые будут поддерживать конституционный строй, либо больше в форме Всебелорусского народного собрания, где будет усилено народное представительство, а может, необходимо и то, и другое. Мы выслушиваем разные мнения. Все проходит очень насыщенно: люди высказываются за и против. И по итогам семи встреч, собрав всю информацию, думаю, сформулируем свою позицию и предложим экспертное мнение.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.