Дзермант о европейской политике: действуют руками периферийных союзников

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Дзермант:
- Ощущение, что те стратеги, которые реально определяют политику Запада, с 2020-го года перешли к очередной стадии наступления на Россию и русскую цивилизацию.
Он напомнил, что Украину им оккупировать получилось, Россия в целом выстояла, а в 2020-м началась очень серьезная попытка атаки на Беларусь, которая продолжается до сих пор:
- Этот новый этап действительно гибридный. Где-то действуют руками периферийных союзников: Польши, Прибалтики, уже и Украины. Где-то используют амбиции региональных держав, таких как Турция. А где-то и через внутренние факторы, например, раскачку национального вопроса. Это новая холодная война, но гораздо более опасная в силу многомерности, хаотичности и многосубъектности.
deu@sb.by