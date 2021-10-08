Дзермант о действиях польских властей: за ширмой чрезвычайного положения они скрывают, заметают следы своих преступлений

Это в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул политолог Алексей Дзермант, комментируя миграционный кризис на границе.
– Когда журналисты и правозащитники, особенно польские, пытаются попасть [на границу] и посмотреть [на происходящее там], они не могут. Там [в Польше] из-за режима чрезвычайного положения никому никакой свободы слова не дают. Того ужаса, который происходит, не показывают. Просто не хотят пугать свое общество. Если журналисты покажут погибших людей, обездоленных женщин, то даже консервативные поляки скажут: «Хватит их мордовать! Нужно что-то делать: договариваться, решать или Европу просить». Нет, власти показывать этого не хотят, потому что это действительно страшно, это всколыхнет общество – и поэтому за ширмой чрезвычайного положения они скрывают, заметают следы своих преступлений.
– Правозащитные организации пытаются реагировать, но у них нет доступа к правде, фактам. Там же все закрыто, железный занавес – и неизвестно, что происходит. И, только когда белорусская сторона подсвечивает, там это (происходящее с мигрантами. – Прим. ред.) узнают. Но того, что творится на польской территории, мировое сообщество не знает на самом деле. А хотелось бы узнать и показать. Но польские власти к этому очень ревностно относятся и своих же журналистов, политиков не пускают и гоняют, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.