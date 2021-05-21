Дзермант о действиях оппозиции: у них идет этап выполнения политтехнологических методичек на крайне низком уровне мобилизации

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Контекст: недавно оппозиция заявила о начале очередной акции-флешмоба. Гость «Будней» это прокомментировал так:По словам спикера, участники подобных мероприятий «могут сделать пару ярких снимков», а дальше «будут на этом ездить, показывая, что их стратегия успешна».В разговоре об оппозиции Алексей Дзермант затронул и особенности поведения тех представителей политических кругов Беларуси, которые покинули страну и теперь пытаются как-то воздействовать на происходящее в государстве из-за рубежа.подчеркнул политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.