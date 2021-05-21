Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Контекст: недавно оппозиция заявила о начале очередной акции-флешмоба. Гость «Будней» это прокомментировал так:
– [У оппозиции] идет этап выполнения каких-то политтехнологических методичек, но уже на крайне низком уровне мобилизации. Они не могут ничем реально управлять, не могут направлять массы.
По словам спикера, участники подобных мероприятий «могут сделать пару ярких снимков», а дальше «будут на этом ездить, показывая, что их стратегия успешна».
В разговоре об оппозиции Алексей Дзермант затронул и особенности поведения тех представителей политических кругов Беларуси, которые покинули страну и теперь пытаются как-то воздействовать на происходящее в государстве из-за рубежа.
– Опыт эмиграции показывает, что [оппоненты власти за границей] не смирятся. Они будут устраивать жизнь на Западе, но при этом лелеять мечту вернуться в Беларусь, чтобы осуществить реванш. К сожалению, они будут такими непримиримыми, потому что понимают: став на путь предательства, вредительства по отношению к своей стране, они уже здесь будущего не имеют. Поэтому будут пытаться вредить издалека. Это судьба любой политической эмиграции, которая не нашла себя в стране и не имеет шансов найти, – подчеркнул политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант о действиях оппозиции: у них идет этап выполнения политтехнологических методичек на крайне низком уровне мобилизации
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