Дзермант о белорусском опыте борьбы с "цветной революцией": кое-где мы им уже делимся, и это дает результат

Новые подробности о событиях прошлого года раскрыты во второй серии фильма-расследования «2020» телеканала СТВ. Почитать об этом подробнее можно, перейдя по ссылке.

Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что уже прошел почти год с того момента, как в Беларуси начались массовые беспорядки. Журналист спросил: «Начинает ли экспертное сообщество обращать внимание на Беларусь как на страну, которая показала, как нужно бороться с "цветной революцией"? Ведь "цветные революции" уже давно вспыхивают на планете, но, наверное, мы одни из немногих, кто с этим справился, или в принципе единственные?»– ответил Алексей Дзермант.Ценность приобретенного Беларусью опыта противодействия механизму раскрутки "цветной революции" эксперт оценил так:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.