Дзермант о белорусском опыте борьбы с "цветной революцией": кое-где мы им уже делимся, и это дает результат

Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что уже прошел почти год с того момента, как в Беларуси начались массовые беспорядки. Журналист спросил: «Начинает ли экспертное сообщество обращать внимание на Беларусь как на страну, которая показала, как нужно бороться с "цветной революцией"? Ведь "цветные революции" уже давно вспыхивают на планете, но, наверное, мы одни из немногих, кто с этим справился, или в принципе единственные?»
– Получается, так, – ответил Алексей Дзермант. – [На Западе], конечно, будут совершенствовать методы работы [по раскрутке "цветных революций"], но мы будем отслеживать, что происходит и вокруг нас, и в мире. Это постоянное противоборство интеллектов, сил, возможностей… [Председатель КГБ] Иван Тертель озвучил, что против нас в информационном пространстве работает 50–70 тысяч человек. Я с этой оценкой скорее соглашусь. Вся западная пропагандистская и техническая мощь применялась для влияния на Беларусь и продолжает это делать. Мы скромными силами, пусть и не без помощи союзников, принимаем удар и даем отпор. Мы накопили свой опыт, которым можем делиться с нашими друзьями, что немаловажно. Кое-где уже делимся, там это дает результат. Посмотрите на Мьянму – ее тоже не смогли уничтожить. Товарищи там перенимали наш опыт.
Ценность приобретенного Беларусью опыта противодействия механизму раскрутки "цветной революции" эксперт оценил так:
– Думаю, что это знание будет очень ценным в мире, который, к сожалению, будет пребывать в нестабильном состоянии еще долгое время.
Новые подробности о событиях прошлого года раскрыты во второй серии фильма-расследования «2020» телеканала СТВ. Почитать об этом подробнее можно, перейдя по ссылке.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.