Дзермант: нужно сделать так, чтобы уголовная ответственность затрагивала не только тех, кто вредит, находясь в стране, но и организаторов всего этого за рубежом

– Люди находятся в стране и занимаются вредительством, призывая к санкциям или к сознательному сливу информации о том, как работают предприятия, где и с кем торгуют. Это, конечно, следует пресекать, – заявил эксперт. – И в отношении лиц, которые находятся за рубежом и думают, что их там не достанут, тоже должны быть предусмотрены уголовные санкции. Они тут владеют собственностью и полагают, что для них их деятельность пройдет без последствий? Считаю, что в этом случае (при ведении антигосударственной деятельности. – Прим. ред.) люди должны лишаться прав на собственность. Если в отношении них вводится уголовное наказание, его нужно исполнять. И соответственно, пусть эти люди, которые решили стать предателями, работать против своей родины, тоже почувствуют, что такое лишения, к которым они призывают и которые они пытаются организовать для большинства наших граждан. Ведь если у человека в результате санкций зарплата станет меньше на 100 рублей и таких людей будет, допустим, 100 тысяч, хотя государство будет делать все, чтобы этого не случилось, почему он должен иметь здесь хорошую машину, особняк или что-то другое? Нужно внимательно все изучить и сделать так, чтобы уголовная ответственность затрагивала не только тех, кто вредит, находясь в стране, но и организаторов всего этого за рубежом.
Кроме того, рассуждая о санкциях Евросоюза, Алексей Дзермант констатировал, что они не дают того эффекта, на который рассчитывали в ЕС – и это заставляет Запад второпях искать все новые и новые рычаги давления, чем он, впрочем, только еще дальше загоняет себя в угол. «Не работают санкции, проблем от беженцев у них все больше и больше, мы не поддаемся на давление, сближаемся с Россией, – сказал эксперт. – На Западе из-за всего этого суетятся, нервничают, истерят. Хотят нас запугать, нанести ущерб, по сути, украсть у людей те деньги, которые они честно заработали. Западу нужно заниматься вредительством. Потому что если не получается, придется менять тактику и стратегию в отношении Беларуси. А делать это ой как не хочется. Ведь для них это значит ударить в грязь лицом и признаться в том, что ты ошибся, аналитики твои никчемны и ничего ты сделать не можешь».
При этом, несмотря на генеральную линию на конфронтацию, Евросоюз, подчеркнул Алексей Дзермант, совсем уж обрывать связи с Беларусью не хочет, по ряду направлений сотрудничество как велось, так и ведется, а в каких-то секторах даже наращивается. Одно из подтверждений: экспорт белорусского продовольствия в Украину и страны ЕС за январь – август этого года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
– На Западе понимают, что если полностью обрезать все связи, ущерб будет и у них, ничего они не добьются, рынки, замещающие их рынок, мы все равно найдем. Поэтому, с одной стороны, они публично заявляют громкие вещи, вводят санкции, а с другой – понимают, что мы играем серьезную роль на восточных границах ЕС. И с Украиной у нас протяженная граница. Мы со своей стороны должны реагировать на санкции, но не закрывая дверь до конца. На Западе не все так уж солидарны по отношению к нам. Поэтому если мы будем вести диалог, все разговоры о санкциях со временем просто уйдут и не причинят нам того ущерба, на который они рассчитывают, – подытожил политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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