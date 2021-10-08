Дзермант: нужно сделать так, чтобы уголовная ответственность затрагивала не только тех, кто вредит, находясь в стране, но и организаторов всего этого за рубежом

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, – заявил эксперт.(при ведении антигосударственной деятельности. –Кроме того, рассуждая о санкциях Евросоюза, Алексей Дзермант констатировал, что они не дают того эффекта, на который рассчитывали в ЕС – и это заставляет Запад второпях искать все новые и новые рычаги давления, чем он, впрочем, только еще дальше загоняет себя в угол., – сказал эксперт.При этом, несмотря на генеральную линию на конфронтацию, Евросоюз, подчеркнул Алексей Дзермант, совсем уж обрывать связи с Беларусью не хочет, по ряду направлений сотрудничество как велось, так и ведется, а в каких-то секторах даже наращивается. Одно из подтверждений: экспорт белорусского продовольствия в Украину и страны ЕС за январь – август этого года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го., – подытожил политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.