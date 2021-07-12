Об этом политолог Алексей Дзермант рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Конец сегодняшней программы получился по-своему лирическим: журналист и гость «Будней» рассказывали о красотах нашей страны и о простых радостях в путешествии по Беларуси. В этом контексте ведущая программы Алёна Родовская поделилась мнением, что путешественник лишь тогда может наслаждаться историей других государств, когда хорошо знает историю своей страны.
Алексей Дзермант согласился с собеседницей и развил эту тему:
– Безусловно. [Знать свою историю следует] хотя бы для того, чтобы иметь возможность сравнить, как у нас и как у них [за границей], найти, что нам можно улучшить, перенять. Это и есть развитие: не стоит замыкаться в себе, но и не нужно думать, что за рубежом все всегда лучше. Развитие происходит, когда хорошо знаешь себя, уверенно понимаешь, что у тебя [в стране] происходит. Тогда что-то хорошее заимствуешь, привносишь, совершенствуешь жизнь [в государстве].
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: не нужно думать, что за рубежом все лучше
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