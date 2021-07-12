Дзермант: не нужно думать, что за рубежом все лучше

Конец сегодняшней программы получился по-своему лирическим: журналист и гость «Будней» рассказывали о красотах нашей страны и о простых радостях в путешествии по Беларуси. В этом контексте ведущая программы Алёна Родовская поделилась мнением, что путешественник лишь тогда может наслаждаться историей других государств, когда хорошо знает историю своей страны.Алексей Дзермант согласился с собеседницей и развил эту тему:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.