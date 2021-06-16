Об этом политолог Алексей Дзермант заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Санкции – это всегда неприятно: кому нравится находиться под ограничениями, тем более под надуманными из-за диких предлогов? – сказал спикер. – Во-первых, это несправедливо. Во-вторых, определенный вред санкции наносят, особенно когда речь идет о сегментах экономики. Пока что мы видим больший упор на персоналии – это не страшно. Сомневаюсь, что у людей, которые попадают в эти списки, есть какие-то огромные счета за рубежом и что они жить не смогут без пляжей Ниццы. А вот начало ввода санкции против предприятий говорит о том, что хотят нанести удар по экономике Беларуси.
В целом влияние санкций на нашу экономику гость программы описал так: «Не смертельно и не трагедия». Он отметил, что к этому вопросу подходят с разными оценками. Например, Премьер-министр Роман Головченко говорил, что санкции могут отнять у нас около 3% ВВП. «То есть весь восстановительный рост ВВП может быть уничтожен санкционной политикой. Может, с такой целью санкции и вводят, – предположил эксперт. – Потому что на фоне падения [ВВП европейских стран] в размере 7–10% минуса за ковидный год особенно виден рост Беларуси. Для Европы это неприемлемо, [в игру вступает] зависть, конкуренция».
– Так или иначе, санкции, наверное, отразятся на состоянии нашей экономики, но я не думаю, что их влияние будет существенным. Мне кажется, мы найдем, чем компенсировать эти потери в западном направлении, – подытожил Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Опубликовано:
879
Дзермант: не думаю, что влияние санкций на экономику Беларуси будет существенным
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter