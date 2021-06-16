Дзермант: не думаю, что влияние санкций на экономику Беларуси будет существенным

– сказал спикер. –В целом влияние санкций на нашу экономику гость программы описал так: «Не смертельно и не трагедия». Он отметил, что к этому вопросу подходят с разными оценками. Например, Премьер-министр Роман Головченко говорил, что санкции могут отнять у нас около 3% ВВП.– предположил эксперт. –– подытожил Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.