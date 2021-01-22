Дзермант: нас будут бить санкциями и пытаться взорвать государство

– Но мощные и сильные государства не позволят этому процветать на своих территориях. В их числе Китай, Россия и мы. Нас будут бить санкциями и пытаться взорвать государство. Более сильные и централизованные страны будут давить внешне и провоцировать внутри причины для взрыва, – объяснил гость.





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Эксперт считает, что гражданские конфликты в ближайшее время возможны во многих соседних странах.Он отметил, что сейчас работают даже мелкие триггеры: уже не нужно дожидаться ключевых и глобальных событий, чтобы взбудоражить общество. В России это, к примеру, ближайшие выборы президента, в Польше привел к протестам простой информационный повод – закон об абортах, а в США – недавнее убийство темнокожего активиста.– подытожил Алексей Дзермант.