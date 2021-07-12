Дзермант: нам пытаются навязать примитивизацию, потому что людьми с ограниченным мышлением легко управлять

Такую мысль политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В продолжение темы культурного кода белорусов и его изменения в связи с событиями 2020-го (подробнее – тут) в эфире программы обсудили, как на нацию пытаются влиять извне.
Алексей Дзермант сначала обратился к более раннему периоду попыток подобного воздействия на народ – к 1990-м:
– К сожалению, когда произошел крах Советского Союза, большому числу людей подменили этику. Даже говорили о потерянном поколении… Ведь что такое «святые девяностые»? («Малиновые пиджаки, цепи…» – перечисляет ведущая «Будней» Алёна Родовская). Сейчас люди начинают от этого немного отходить и понимать: если не поможешь тем, у кого денег меньше, все равно лучше жить не будешь.
Журналист поинтересовалась у спикера, как прозападные силы пытались менять культурный код белорусов в связи с событиями прошлого года.
– Была подмена исторической памяти, – ответил политолог. – Красно-белую тряпку навязали тем, кто не помнит реального смысла этого флага, который он нес на протяжении истории. Попытались этими наивными людьми манипулировать. [Они] думали, что делают благое дело, но на самом деле их вели на заклание в бездну вместе со всеми нами. <…> Те, кто всерьез занимается историей и политикой, знают, что за этим стоит и к чему приводит.
Он также отметил, что нам «пытаются навязать примитивизацию, потому что людьми с ограниченным мышлением легко управлять».
Алексей Дзермант полагает, что для борьбы с подобными действиями нужно «и через образование, и через СМИ доводить людям более сложную картину мира».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: нам пытаются навязать примитивизацию, потому что людьми с ограниченным мышлением легко управлять
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