Дзермант: на Западе считают, что их союзы правильные, а всем остальным объединяться нельзя

Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант, комментируя то, что депутаты Европейского парламента обвинили Россию в причастности к миграционному кризису на границах Союзного государства с ЕС.
– Скорее всего, это попытка через Россию на нас повлиять, – предположил аналитик. – В Европе хотят напугать российское руководство санкциями, обвинениями, чтобы оно в отношении нас тоже применило давление или попыталось нас в чем-то убедить. Хотя Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко очень четко и прозрачно дал понять, что, если у вас проблемы с Беларусью, решайте их с Беларусью. Все это (выдвинутые против РФ обвинения. – Прим. ред.) направлено на то, чтобы расшатывать наши отношения. И в резолюциях Европарламента так прямо и отмечается, что нужно противодействовать интеграционному процессу между Беларусью и Россией.
– На Западе считают, что их союзы правильные, у них демократия, а всем остальным объединяться нельзя. Высокомерный подход по отношению ко всем остальным. Конечно, с такими установками они не то что с соседями нормальных отношений не будут иметь, но и внутри. Все видят, что Евросоюз далеко не идеален и не является эталоном интеграционных объединений, там есть серьезные противоречия. Они видят конкурентов в других. И относятся к другим эгоистично и неуважительно. Нам, если мы считаем себя самостоятельными, гордимся и дорожим своим суверенитетом, нужно думать о своих интересах и выгоде. Мы этот интерес видим в союзе с Россией, что оправданно, логично и доказано временем, – резюмировал Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.