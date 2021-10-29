Дзермант: на фоне попыток извратить историю пошло сближение Беларуси и России по теме защиты памяти о ВОВ

– В последнее время на фоне попыток перевернуть, извратить нашу историю пошло сближение Беларуси и России по теме защиты памяти о Великой Отечественной войне. Идет поиск доказательств того, что [на территории нашей республики] проходили не просто боевые действия, а геноцид. Белорусская сторона активизировала эту работу за последний год, в России она тоже серьезно ведется. Поэтому мы должны по ведомственной линии, по линии СК, Генпрокуратуры все эти активности сближать [с РФ], чтобы они шли в едином потоке, – поделился мнением спикер.
Он добавил:
– Понятно, что пробиться с нашей правдой на Западе очень сложно: там все медийные машины работают, по сути, на ее дискредитацию. Наши западные соседи имеют свои версии истории, которые совершенно не совмещаются с нашей. Поэтому приходится так ее защищать, привлекая силовые ведомства, правоохранительные органы, чтобы найти юридически обоснованные факты [геноцида белорусского народа] и предъявлять их в инстанциях, которые отвечают за расследование преступлений против человечности.
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед 28 октября, говоря о поиске информации о местонахождении живых нацистов, заявил: «Мы ставим вопросы перед правоохранительными органами как минимум 17 государств о том, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления. Я могу официально подтвердить, что речь идет о более чем 400 живых эсэсовцев – тех, кто непосредственно здесь [на белорусских землях], а также на территории Российской Федерации в период Великой Отечественной войны убивали людей».
Алексей Дзермант отметил, что 400 человек, о которых говорил Генпрокурор, – это «только вершина айсберга». «Это в основном выходцы из Прибалтики – известные нацисты из Латвии, Эстонии, которые живут, например, в Канаде и США, скрывшись от правосудия. Но есть же еще украинские коллаборанты, немцы, австрийцы, которые тоже принимали участие в [геноциде белорусского народа]. [Выявить их] – очень большая работа», – подчеркнул он.
Политолог полагает, что работа по выявлению военных преступников должна вестись не только Генеральной прокуратурой, но и местными судами. Как отметил эксперт, это будет достаточно затяжной процесс, но он сработает на долгосрочную перспективу, чтобы о геноциде ни в коем случае не забыли. «Да, белорусской и российской генпрокуратурам следует курировать этот процесс, но постоянные судебные решения, привязанные к местности, должны происходить все время», – считает Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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