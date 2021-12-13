Это в ходе телемоста "Вильнюс – Минск" подчеркнул политолог Алексей Дзермант.
– Мы никогда не позволяли себе давать оценки внутриполитическим событиям [в той или иной стране], ставить вопрос о легитимности или нелегитимности власти. И только в последнее время Александр Лукашенко делал замечание по Польше: есть большой вопрос, насколько там Дуда выиграл президентские выборы. До этого мы никогда подобных оценок никому не раздавали, – обратил внимание политолог.
Алексей Дзермант отметил, что в отношении литовского сейма Беларусь также признает де-факто власти.
– Сомневаюсь, что будем настаивать на какой-то нелегитимности просто хотя бы потому, что де-факто будем иметь дело с той властью, которая существует в Литве, чтобы дальше не обострять отношения. Потому что если Литва будет называть Президента Беларуси нелегитимным и белорусская сторона будет считать литовские власти нелегитимными, разговора не получится. Кто-то должен проявлять больше здравомыслия, – считает Алексей Дзермант