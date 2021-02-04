Дзермант: мы наблюдаем крах последних иллюзий в отношении Украины как демократического государства

Само введение ограничительных мер в отношении нескольких украинских телеканалов указом президента Украины Владимира Зеленского Алексей Дзермант охарактеризовал как «политическую цензуру» и «правовой беспредел».считает политолог.По мнению Дзерманта, объяснить такое решение иначе как борьбой с подрывной деятельностью и шпионами в Украине не могут.– продолжает мысль эксперт. –Алексей Дзермант также высказал мнение о том, что введение санкций против ряда телеканалов связано с влиянием Запада в Украине:В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.