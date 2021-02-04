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Дзермант: мы наблюдаем крах последних иллюзий в отношении Украины как демократического государства

Рассуждая о причинах и последствиях введения санкций против ряда телеканалов в Украине, в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант заявил, что международная общественность может наблюдать крах последних иллюзий в отношении Украины как демократического государства. 


Само введение ограничительных мер в отношении нескольких украинских телеканалов указом президента Украины Владимира Зеленского Алексей Дзермант охарактеризовал как «политическую цензуру» и «правовой беспредел».

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– На основании чего ввели эти санкции? Это очень странная юридическая логика. Также очевидно, что имеет место быть политическая цензура. Президент Зеленский не справляется со своими оппонентами, лишает их возможности вещать свою точку зрения. По сути, мы наблюдаем крах последних иллюзий в отношении Украины как демократического государства, которое соблюдает свои законы в отношении граждан и СМИ. Это правовой беспредел, – считает политолог. 

По мнению Дзерманта, объяснить такое решение иначе как борьбой с подрывной деятельностью и шпионами в Украине не могут. «Естественно, под такую формулировку подвести можно что угодно, – продолжает мысль эксперт. – Было бы желание, а мыслепреступление найдется. В данном случае мы имеем почти аллюзию на Оруэлла (имеются в виду события в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. – Прим. ред.). Лозунги борьбы за свободную Украину привели к цензуре, которую страна не знала при других президентах, когда был расцвет свободы слова. Сейчас мы видим: существует только та точка зрения, которая обслуживает власть, а все остальные мнения считаются враждебными, сепаратистскими и подавляются вот таким неприглядным образом».

Алексей Дзермант также высказал мнение о том, что введение санкций против ряда телеканалов связано с влиянием Запада в Украине:


– Самое поучительное в этой ситуации то, что так называемый демократический Запад поддерживает это решение. То есть он уже не скрывает, что существуют двойные стандарты. Если какой-то политический режим в стране им выгоден, страны Запада будут поддерживать любые решения, любые репрессии, невзирая на международные и национальные законы.

В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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