Дзермант: межвоенная Польша была жестким правым авторитарным режимом на границе между национализмом и фашизмом

Это в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул философ, публицист, политолог Алексей Дзермант, говоря о событиях 1939 года.
Ведущая "Будней" Алена Родовская отметила, что пресса в 1939 году описывала подъем настроения у жителей Западной Белоруссии, когда на их территорию вошли войска Красной армии.
– Это вполне естественная картина, которая отражает реальность. Хотя не совсем дружественные историки пытаются этот факт оспорить. Но тем не менее приход Красной армии белорусы ждали, они ведь сражались за свою свободу во Второй Речи Посполитой. Напомню, что одни из самых массовых в Европе крестьянских партий и национально-освободительных движений в то время были именно на нашей территории. Их возникновение продиктовано гнетом и колониальной политикой, которую проводили польские власти. При этом они сегодня стыдливо замалчивают, что межвоенная Польша была жестким правым авторитарным режимом на границе между национализмом и фашизмом. Режим санации означал подавление инакомыслящих и уничтожение национальных меньшинств через ассимиляционную политику, которая проводилась через переселение сюда [на территорию Западной Белоруссии] целых семьей колонистов, – объяснил политолог.
Наряду с этим Алексей Дзермант рассказал, какому гнету подвергались белорусы в начале ХХ века со стороны Польши.
– Дети должны были ходить только в польские школы. Если они что-то неправильно произносили или как-то не так изучали польский язык, следовали наказания, в том числе физические, – обратил внимание эксперт.
Политолог не оставил без внимания и тот факт, что на территории Западной Белоруссии существовал один из первых концентрационных лагерей – Береза-Картузская. Здесь люди проходили через бесчеловечные и унизительные пытки.
– Все, кто описывал нравы, которые там царили, говорили о том, что польские власти применяли очень изощренные пытки к своим оппонентам, особенно к белорусам и коммунистам, сражавшимся за свободу и воссоединение Западной Белоруссии и БССР, – заключил Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.