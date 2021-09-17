Дзермант: межвоенная Польша была жестким правым авторитарным режимом на границе между национализмом и фашизмом

Ведущая "Будней" Алена Родовская отметила, что пресса в 1939 году описывала подъем настроения у жителей Западной Белоруссии, когда на их территорию вошли войска Красной армии.объяснил политолог.Наряду с этим Алексей Дзермант рассказал, какому гнету подвергались белорусы в начале ХХ века со стороны Польши.– обратил внимание эксперт.Политолог не оставил без внимания и тот факт, что на территории Западной Белоруссии существовал один из первых концентрационных лагерей – Береза-Картузская. Здесь люди проходили через бесчеловечные и унизительные пытки.заключил Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.