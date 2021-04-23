Дзермант: механизм сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере работает

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Тему сотрудничества двух государств в сфере обороны обсуждали в контексте встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоялась 22 апреля в Москве. В ее рамках главы государств говорили о международной и региональной проблематике, а также о совместном реагировании на актуальные вызовы и угрозы. Это, как сказал Александр Лукашенко, «на злобу дня вопросы, которые надо усиливать»:
– В том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно, – отметил белорусский лидер.
Алексей Дзермант, выступая в эфире «Будней», подчеркнул намерение двух государств совместно отвечать на вызовы извне и раскрыл, каким образом необходимо это делать.
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По словам политолога, в первую очередь Беларуси и России нужна консолидация в оборонной сфере.
– Она происходит: и военно-техническое сотрудничество, и учения, и взаимодействие спецслужб (по вопросам обмена информацией. – Прим. ред.). Механизм сотрудничества работает, – сказал спикер.
Также специалист полагает, что обеим странам следует укрепить свои позиции в сфере информационной безопасности.
– Когда какие-то СМИ в России или Беларуси начинают взаимно топить наш союз, то поневоле задумываешься: а что это за иноагенты действуют в информационном поле, зачем они это делают, какие у них цели? Здесь, на мой взгляд, конечно, нужно навести порядок. И я думаю, что мы к этому рано или поздно придем, – поделился Алексей Дзермант.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. В нем предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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