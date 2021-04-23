Дзермант: механизм сотрудничества Беларуси и России в оборонной сфере работает

Архивное фото

Архивное фото

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Тему сотрудничества двух государств в сфере обороны обсуждали в контексте встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоялась 22 апреля в Москве. В ее рамках главы государств говорили о международной и региональной проблематике, а также о совместном реагировании на актуальные вызовы и угрозы. Это, как сказал Александр Лукашенко,отметил белорусский лидер.Алексей Дзермант, выступая в эфире «Будней», подчеркнул намерение двух государств совместно отвечать на вызовы извне и раскрыл, каким образом необходимо это делать.По словам политолога, в первую очередь Беларуси и России нужна консолидация в оборонной сфере.(по вопросам обмена информацией. – Прим. ред.)– сказал спикер.Также специалист полагает, что обеим странам следует укрепить свои позиции в сфере информационной безопасности.– поделился Алексей Дзермант.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. В нем предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.