Это отметил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Накануне VI Всебелорусского народного собрания эксперт общался с белорусами в соцсетях. По его словам, отклик среди населения живой, есть масса интересных предложений.
– Много вопросов по существу и достаточно предложений касаемо Конституции. Люди интересуются и хотят через делегатов обратиться к Главе государства и народу. Почти все идеи позитивные и конструктивные, – поделился гость.
Он подчеркнул, что люди предлагают внести ясность в идеологию. Белорусы активно поддерживают идею ввести государственный праздник 17 сентября. Многие считают важным, чтобы в Конституции прослеживался четкий геополитический вектор. Жителей страны также интересует тема патриотизма в образовании: люди считают, что нужно делать больший акцент на героях Беларуси. Выступают и за сохранение существующих прав и социальных гарантий – особенно люди старшего поколения.
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Дзермант: люди хотят через делегатов обратиться к Главе государства и народу
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ