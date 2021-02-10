Дзермант: люди хотят через делегатов обратиться к Главе государства и народу

Накануне VI Всебелорусского народного собрания эксперт общался с белорусами в соцсетях. По его словам, отклик среди населения живой, есть масса интересных предложений.– поделился гость.Он подчеркнул, что люди предлагают внести ясность в идеологию. Белорусы активно поддерживают идею ввести государственный праздник 17 сентября. Многие считают важным, чтобы в Конституции прослеживался четкий геополитический вектор. Жителей страны также интересует тема патриотизма в образовании: люди считают, что нужно делать больший акцент на героях Беларуси. Выступают и за сохранение существующих прав и социальных гарантий – особенно люди старшего поколения.