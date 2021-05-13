Дзермант: любая санкционная политика для экономики неэффективна, но ответ нужен

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, – отметил гость студии.Алексей Дзермант выразил уверенность в том, что у Беларуси есть рычаги влияния в том числе на руководство Европейского союза, но при этом подчеркнул, что не хотелось бы все доводить до крайностей, когда потребуется включать самые разные механизмы, причем даже не связанные с экономикой., – подытожил эксперт.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.