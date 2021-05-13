Дзермант: любая санкционная политика для экономики неэффективна, но ответ нужен

– На мой взгляд, любая санкционная политика для экономики в принципе неэффективна, – отметил гость студии. – Хотя определенные убытки, ущерб обе стороны понесут. И зеркальный ответ нужен. А иногда, наверное, можно действовать и асимметрично, найдя болевые точки. Европейцы должны понимать, что на восточном фланге ЕС Беларусь выполняет очень важную функцию безопасности, причем эффективно. Сдерживает потоки незаконной миграции, наркотрафик, транснациональную преступность. И вот представьте на минуту, что Беларусь перестанет этим заниматься или начнет это делать не так тщательно с учетом того, что европейцы, например, свернут программы помощи в борьбе с незаконной миграцией. Сейчас там призывают к тому, чтобы прекратить оказывать эту помощь нашему Правительству. То есть, по сути, они хотят перестать помогать защищать самих же себя с нашей помощью. Хотя думаю, там все-таки хватает благоразумных политиков, которые понимают, что, несмотря на всю политическую риторику, вопросы безопасности стоят на первом месте – и здесь нужно сотрудничать с легитимным Правительством Беларуси.
Алексей Дзермант выразил уверенность в том, что у Беларуси есть рычаги влияния в том числе на руководство Европейского союза, но при этом подчеркнул, что не хотелось бы все доводить до крайностей, когда потребуется включать самые разные механизмы, причем даже не связанные с экономикой. «Но в случае с той же Прибалтикой долгосрочная тенденция, увы, такова, что, видимо, придется наши значительные транзитные мощности оттуда выводить и переориентировать их на Россию. К сожалению, эти государства, даже несмотря на экономическую выгоду от сотрудничества, все равно идут на, по сути, самоубийственные для своей экономики шаги, рвут с нами отношения в политической сфере для того, чтобы где-то там выслужиться. Однако это их выбор», – подытожил эксперт.
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