Дзермант: Литва в ущерб национальным интересам поддерживала западные центры принятия решений

Об этом в ходе телемоста "Вильнюс – Минск" заявил политолог Алексей Дзермант.
– После обретения независимости Литвой и Беларусью были золотые годы, особенно во время правления Альгирдаса Бразаускаса в Литовской Республике, когда у нас почти не было серьезных проблем, [а если и были], то решались очень оперативно. Затем в Беларуси Президентом становится Александр Лукашенко. В Литве консерваторы постепенно приобретают вес и влияние, становятся фактически несменяемой силой во власти, которая постоянно контролирует внешнюю политику. По мере того как у Беларуси ухудшались отношения с Западом, Литва в ущерб своим национальным интересам встраивалась в ряд государств, которые не просто поддерживали западные центры принятия решений в отношении нашей страны, но и сами становились активным проводником, даже, может быть, более жестким и провокативным, чем, например, Берлин, Брюссель или Париж, – сказал Алексей Дзермант.
Политолог обратил внимание, что для Беларуси отношения с Литвой никогда не были идеологизированными.
– Они были весьма прагматичны. Нас интересовал транзит, экономическое взаимодействие, кооперация в каких-то сферах экономики, взаимные инвестиции, что, в общем-то, и происходило. А вот с литовской стороны наблюдалась иная картина. Очень идеологизированный подход, оценка белорусской власти как просоветской, попытки вмешиваться во внутреннюю ситуацию <...>. Постепенно подходили к опасной черте, у которой сейчас находимся, – подчеркнул Алексей Дзермант.
Вместе с тем, по словам политолога, Беларусь не стремится закрыться от Литвы.
– Мы постоянно говорим о том, что диалог между властями возможен. Но другое дело, что линия консерваторов и в Польше, и в Литве не представляется конструктивной, – констатировал Алексей Дзермант.
Видео: YouTube-канал ekspertai. eu