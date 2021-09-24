Дзермант: литовские элиты сознательно ведут свое государство к упадку в долгосрочной перспективе

Одной из тем, которая обсуждалась в эфире сегодняшней программы, стали санкции, введенные странами Запада в отношении Беларуси.– уверен Алексей Дзермант.Эксперт добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.