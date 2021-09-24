Дзермант: литовские элиты сознательно ведут свое государство к упадку в долгосрочной перспективе

Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Одной из тем, которая обсуждалась в эфире сегодняшней программы, стали санкции, введенные странами Запада в отношении Беларуси.
– Все санкции бьют бумерангом по [тем, кто их ввел]. Мы еще не представляем масштаб экономических потерь тех же Литвы и Латвии. Они занимаются бравадой, хорохорятся. На самом деле, очень сомнительно, что их потери кто-то будет в полной мере компенсировать. Опять же – разрушение инфраструктуры, портовых и логистических возможностей… Все это уходит из Прибалтики очень надолго, если не навсегда. Потом восстановить это будет очень сложно, – уверен Алексей Дзермант.
Эксперт добавил:
– Литва настраивает против себя уже всех на Востоке: и нас, и Россию, и с Китаем у нее сейчас конфликт на пустом месте. Поэтому, на мой взгляд, [литовские элиты] сознательно ведут свое государство по ложной стратегии, которая в итоге приведет к их упадку в долгосрочной перспективе. Они разрезают последнюю артерию, связывающую с Беларусью, которая серьезным образом подпитывала литовскую экономику. И надеются взамен получить что-то от США и Брюсселя. Но, к сожалению, это разрушение – жизненная инфраструктура, возможности к развитию будут серьезно подорваны.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.