Дзермант: культурный код белорусов в последнее время становится более стойким к вызовам

Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире сегодняшней программы обсуждали такую тему, как культурный код народа и важность сохранения национальной самобытности. Ведущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась у эксперта: «Как проявляется культурный код белорусов?»
– Он проявляется в традициях и действиях, – ответил Алексей Дзермант и пояснил: – Есть древние национально-этнические традиции, то же Купалье. Но белорусы из этого не сделали архаический культ, а модернизировали. Современные традиции и «Славянского базара», и фестиваля в Александрии – это традиции суверенной Беларуси. Мероприятия собирают много людей и пользуются заслуженной популярностью.
При этом политолог подчеркнул, что культурный код познается в сравнении.
– Мы можем сравнить некую ауру или репертуар «Евровидения» и того, что происходит на «Славянском базаре», – отметил спикер. – Мы видим, насколько отличается подход к искусству и красоте у европейцев и у славян. В Европе чем больше ты выпендришься, испугаешь, шокируешь, тем лучше – типичный западный индивидуализм, показ своего «я» превыше всего. У нас же красота понимается по-другому – это скорее гармония с окружающей природой, миром, людьми. <…> Поэтому мы в своих знаковых фестивалях показываем совершенно иной культурный код, чем западные европейцы.
– Как меняется культурный код белорусов в связи с последними событиями в стране?
– Мне кажется, он становится более стойким к вызовам, – полагает Алексей Дзермант.
Он добавил, что наша культура всегда была открытой, а народ готов вести отношения и с Западом, и с Востоком. «Но когда идет агрессия, мы становимся более твердыми, отрицаем то, что нам не нравится. Мы культивируем и показываем, что нам ценно: семья, Родина (в том числе малая), добрая открытость миру. Мы не говорим, что белорусы какие-то сверхлюди, а остальные должны подчиниться и принять наши ценности. Мы готовы принимать людей с разными ценностями, главное, чтобы они уважали наши традиции и закон», – подытожил гость программы.
Напомним, что XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия пройдут 14 и 19 июля.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: культурный код белорусов в последнее время становится более стойким к вызовам
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