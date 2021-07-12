Дзермант: культурный код белорусов в последнее время становится более стойким к вызовам

В эфире сегодняшней программы обсуждали такую тему, как культурный код народа и важность сохранения национальной самобытности. Ведущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась у эксперта: «Как проявляется культурный код белорусов?»ответил Алексей Дзермант и пояснил:При этом политолог подчеркнул, что культурный код познается в сравнении.отметил спикер.– полагает Алексей Дзермант.Он добавил, что наша культура всегда была открытой, а народ готов вести отношения и с Западом, и с Востоком.подытожил гость программы.Напомним, что XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия пройдут 14 и 19 июля.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.