Дзермант: Конституция должна работать ради единения народа на основе определенных ценностей

Об этом политолог Алексей Дзермант заявил во время встречи с общественностью в БГУИР. Мероприятие прошло сегодня в рамках проекта «В режиме правды» и подготовки к республиканскому референдуму. Во время общения аналитик выразил мнение, что именно в таких диалогах и есть правильный путь для определения ориентиров развития нашей страны:
- Мы должны понимать друг друга, быть на одной волне. Пусть иногда мы дискутируем и спорим, тем не менее возможность услышать друг друга очень важна. Беларусь подходит к ключевой, эпохальной черте новейшей государственности - конституционному референдуму. Это не просто некая формальность, не просто попытка как-то успокоить общественно-политическую ситуацию. Перемены неизбежны, и они будут происходить. Эти перемены предполагают не слом системы, а строительство уже на имеющейся базе следующих этажей. От изменений в Конституцию будет зависеть, какие будут настройки у нашей политической системы в ближайшие несколько десятилетий.
По мнению политолога, Конституция - вершина правовой пирамиды и определяет основные параметры системы.
- Мы не хотим никаких цветных революций и переворотов, - подчеркнул Алексей Дзермант. - Мы хотим, чтобы базис, который накопила Беларусь, дальше прирастал. А не чтобы пришли чужие люди или местные бандиты все разграбили, потому что в 2020 году речь шла именно об этом. Мы накопили серьезный потенциал: технологический, людской, экономический, ресурсный. Наша социальная политика направлена на то, чтобы национальный доход более-менее равномерно распределялся среди основных категорий граждан. Это отличает нас от многих соседей. Так произошло, потому что у нас была преемственная политика по отношению к советскому прошлому, государство не разрушало социальную инфраструктуру и вкладывалось в нее, одновременно развивая новые отрасли экономики.
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