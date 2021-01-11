Дзермант: конституционное реформирование стоит соотнести с политическим опытом Главы государства

Аналитик пояснил свою мысль:По мнению эксперта, поступающие сегодня от граждан предложения по поправкам в Конституцию являются показателем того, что политическая активность пробудилась не только у оппонентов власти:По словам Алексея Дзерманта, популярны и предложения поправок, касающихся идеологических моментов, особенно в преамбуле Конституции:Собственный взгляд на возможное реформирование Основного закона политолог обозначил так: