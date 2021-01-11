Дзермант: конституционное реформирование стоит соотнести с политическим опытом Главы государства

Политическая активность в Беларуси пробудилась не только у оппонентов власти, но и у ее сторонников. Однако конституционное реформирование стоит соотнести с политическим опытом Главы государства, который наверняка понимает, что белорусы могли бы использовать из опыта соседей, чтобы при этом не потерять контроль над собственным государством. Такое мнение высказал сегодня в ходе видеоинтервью на YouTube-канале Белпрессцентра политический аналитик, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.
Аналитик пояснил свою мысль:
– Легко ввести, например, формирование Парламента по партийным спискам. Но мы все знаем, что это не панацея от потери суверенитета: легко можно скупить партии, депутатов – это все проходили наши соседи. Наша задача – с одной стороны, ответить на запросы граждан, а с другой – поменять систему в сторону большего внимания к этим запросам, к участию граждан в ней. И в то же время не потерять самого главного: саму эту нашу систему, которую можно реформировать, допиливать, достраивать – но ее нельзя демонтировать. Иначе мы получим хаос.
По мнению эксперта, поступающие сегодня от граждан предложения по поправкам в Конституцию являются показателем того, что политическая активность пробудилась не только у оппонентов власти:
– Как раз сегодня сторонники власти либо некие умеренные критики активно включились в предложение этих поправок. Например, я вижу серьезный консервативный запрос, который идет от Белорусской Православной церкви: тот же брак предлагается определять исключительно как союз мужчины и женщины. Подобное есть в России, а вот для Запада с их представлениями о морали подобное станет «сюрпризом». Но если этого хотят граждане, и если таковых граждан будет большинство – почему бы и нет?
По словам Алексея Дзерманта, популярны и предложения поправок, касающихся идеологических моментов, особенно в преамбуле Конституции:
– Например, определение нашего цивилизационного вектора - я имею в виду союз с Россией и евразийскую интеграцию. Другие граждане обращают внимание, что положение Конституции о том, что Беларусь является безъядерным государством, уже не соответствует реалиям. Да, у нас нет стремления разрабатывать ядерное оружие – но у нас есть Белорусская атомная электростанция. А учитывая непростую ситуацию на западных границах, намерения Польши размещать там различные вооружения вплоть до ядерных – звучат голоса и о том, что, может быть, и нам стоило бы не ограничивать себя.
Собственный взгляд на возможное реформирование Основного закона политолог обозначил так:
– Я выступал бы за то, чтобы в преамбуле появились определенные идеологические маркеры. Скажем, есть запрос на усиление партийной жизни – и часть граждан, в том числе представители депутатского корпуса, говорят о том, что можно сделать однопалатный парламент и проводить выборы по смешанной системе. Может быть, в этом есть смысл – но в таком случае нужно прорабатывать закон о партиях, чтобы финансирование и поддержка политических движений и партий была внутренней, а не могла быть использована внешними силами для лоббирования своих интересов. Наверное, стоит присмотреться и к тому, чтобы внести в Конституцию новые органы: Всебелорусское народное собрание, можно подумать и о Совете Безопасности. Чтобы пополнить нашу систему дополнительными страхующими элементами, сделав ее еще более сбалансированной.
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Дзермант: конституционное реформирование стоит соотнести с политическим опытом Главы государства
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Фото: Александр КУШНЕР