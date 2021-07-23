В день открытия Олимпийских игр в Токио философ, публицист, политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратился с пожеланиями к белорусским атлетам и отметил, что спорт – это честная борьба, в которой нет места политике.
– Хочется пожелать белорусским спортсменам, чтобы, несмотря на все политические игры, они реально побеждали, – сказал политолог и добавил: – Спорт должен оставаться честной борьбой атлетов, а не некой политической интригой.
Алексей Дзермант отметил, что на Олимпиаде спортсмены представляют не только себя, но и страну, которая их воспитывает и направляет.
– Спорт всегда имеет патриотические нотки, особенно когда атлеты добиваются значительных успехов и когда их уважают во всем мире. Это очень приятно и им, и простым людям, которые гордятся такими соотечественниками. Поэтому хотелось бы, чтобы спортсмены сохраняли это чувство здорового патриотизма, чтобы им никто не мог заморочить голову какими-то политическими фантомами, чтобы они сохраняли здравый смысл, понимали, что происходит в стране, занимались своим делом и не лезли туда, где мошенники пытаются обмануть и использовать их имя в своих целях, – резюмировал Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: хочется пожелать белорусским спортсменам, чтобы они реально побеждали, несмотря на все политические игры
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