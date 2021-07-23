Дзермант: хочется пожелать белорусским спортсменам, чтобы они реально побеждали, несмотря на все политические игры

– сказал политолог и добавил:Алексей Дзермант отметил, что на Олимпиаде спортсмены представляют не только себя, но и страну, которая их воспитывает и направляет.– резюмировал Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.