Таким мнением политолог Алексей Дзермант поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Рассуждая о роли государства для общества, гость «Будней» сказал:
– Государство – это не арбитр между некими индивидами, как говорят либеральные идеологи. Для меня государство – это в каком-то смысле заботливый родитель. Считаю, что есть определенные категории граждан (дети, старики, больные, инвалиды и многие другие), о которых не рынок должен заботиться, а именно государство. Оно должно работать над выравниванием условий для жизни всех наших граждан, не ранжируя их по классам или доходам. Вот смысл социального государства, в этом и есть преимущество Беларуси по отношению ко многим другим странам.
Эксперт добавил:
– У многих белорусов (особенно у тех, кто не имеет сверхдоходов) есть вполне справедливое ожидание, что государство им предоставляет определенные вещи, заботится о них. Я в этом не вижу ничего плохого. Если люди доверяют государству и ждут от него поддержки – это нормально.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: государство – это заботливый родитель
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