Дзермант: если переговоры по Донбассу не идут на минской площадке, то на другой они тоже работать не будут

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На встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 22 апреля в Москве, главы государств обсуждали инициативу Киева о переносе из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу. Владимир Путин на этот счет сказал следующее:– отметил Александр Лукашенко.Комментируя этот вопрос в эфире «Будней», Алексей Дзермант заявил:Политолог также добавил:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. В нем предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.