Такую точку зрения политолог Алексей Дзермант высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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На встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 22 апреля в Москве, главы государств обсуждали инициативу Киева о переносе из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу. Владимир Путин на этот счет сказал следующее:
– Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Никак. Просто создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Если кто-то не хочет этим заниматься, тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере, всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса.
– И похоронить Минские соглашения, – отметил Александр Лукашенко.
Комментируя этот вопрос в эфире «Будней», Алексей Дзермант заявил:
– [Данная инициатива Киева по переносу площадки] – это расчет на то, что в принципе Минские соглашения нужно сворачивать, просто повод этим заняться. Понятно, что если [переговоры по Донбассу] не идут на основе минской площадки, то на другой они тоже работать не будут.
Политолог также добавил: «Впервые, наверное, президенты России и Беларуси были настолько солидарны в оценке украинских событий и [действий] руководства. Это четкий сигнал [для Украины]».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. В нем предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Дзермант: если переговоры по Донбассу не идут на минской площадке, то на другой они тоже работать не будут
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