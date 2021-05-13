Дзермант: ЕАЭС с экономической точки зрения стал своеобразной подушкой, которая смягчила ковидный удар

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Комментируя то, что в первом квартале текущего года экономики стран Евразийского экономического союза демонстрируют достаточно уверенный рост, эксперт обратил внимание на следующее:Эксперт подчеркнул, что решение в свое время не останавливать производство было правильным, так как, в частности, благодаря этому Беларусь смогла найти для себя новые ниши., – резюмировал Алексей Дзермант.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.