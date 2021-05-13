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  2. Дзермант: ЕАЭС с экономической точки зрения стал своеобразной подушкой, которая смягчила ковидный удар

Дзермант: ЕАЭС с экономической точки зрения стал своеобразной подушкой, которая смягчила ковидный удар

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант.

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Комментируя то, что в первом квартале текущего года экономики стран Евразийского экономического союза демонстрируют достаточно уверенный рост, эксперт обратил внимание на следующее:

– Понятно, что это восстановительный рост после года локдауна во многих странах и препятствий, которые были созданы из-за COVID-19. По сути, сейчас мы возвращаемся к некой норме. Но многие государства (те, которые закрывались, впали в экономические проблемы) и до восстановительного роста еще не дошли. И это, кстати, касается Евросоюза, где серьезное падение ВВП было и ожидается еще. Но есть и фактор, собственно, союзный. Ведь если бы не было ЕАЭС, отсутствия таможенных барьеров, определенной транспортной инфраструктуры и механизмов взаимодействия между государствами в этой ситуации, то последствия могли бы быть хуже. В любом случае ЕАЭС с экономической точки зрения стал своеобразной подушкой, которая смягчила ковидный удар.

Эксперт подчеркнул, что решение в свое время не останавливать производство было правильным, так как, в частности, благодаря этому Беларусь смогла найти для себя новые ниши. «Наша страна продолжала производить бытовую, сельскохозяйственную технику – и в основном она шла на безбарьерный для нас евразийский рынок, где из-за барьеров в других государствах с точки зрения санкций или COVID-19 для нас освобождались определенные ниши. И это дало рост нашему традиционному машиностроительному, индустриальному сектору, что очень важно. Естественно, если бы не было общей экономической промышленной среды в виде ЕАЭС, нам было бы гораздо труднее отстаивать свои позиции – и восстановительный рост был бы меньше», – резюмировал Алексей Дзермант.

Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.

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Фото: Михалевич Диана
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