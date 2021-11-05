Дзермант: четырехступенчатый процесс подготовки Конституции позволяет избежать ошибок и случайностей

Эксперт подчеркнул, что Основной Закон корректируется в первую очередь для народа.– высказался он.Дзермант подчеркнул, что сегодня населению предоставлено множество площадок и ступеней для того, чтобы выразить свое мнение. Можно обратиться и к рабочей группе, и в Администрацию Президента. Будет достаточно возможностей, чтобы донести свою точку зрения по любому вопросу и после опубликования проекта.