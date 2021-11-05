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  2. Дзермант: четырехступенчатый процесс подготовки Конституции позволяет избежать ошибок и случайностей

Дзермант: четырехступенчатый процесс подготовки Конституции позволяет избежать ошибок и случайностей

Продолжается работа над обновленным проектом Конституции. Политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» пояснил, как оценивает степень готовности нового варианта Основного Закона.


Эксперт подчеркнул, что Основной Закон корректируется в первую очередь для народа.

– Процесс подготовки Конституции сложный и многоуровневый. Комиссия, рабочая группа, рассмотрение Президентом, вынесение на обсуждение – это четырехступенчатая система. Она позволяет избежать ошибок и случайностей. Все должно быть выверено, четко и понятно. Сейчас важно максимально подготовить проект к обсуждению, чтобы люди могли с ним ознакомиться за несколько месяцев и еще, возможно, внести какие-то существенные предложения, – высказался он. 


Дзермант подчеркнул, что сегодня населению предоставлено множество площадок и ступеней для того, чтобы выразить свое мнение. Можно обратиться и к рабочей группе, и в Администрацию Президента. Будет достаточно возможностей, чтобы донести свою точку зрения по любому вопросу и после опубликования проекта.
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Фото: Михалевич Диана
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