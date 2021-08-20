Дзермант: белорусская экономическая модель и ее длительное существование – факт того, что она выбрана правильно

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил философ, публицист, политолог Алексей Дзермант.
По словам эксперта, белорусская экономическая модель ценна прежде всего своей социальной ориентацией.
– Беларусь остается одним из немногих государств постсоветского пространства, в котором социальная ориентированность занимает принципиальное и важнейшее место. Время изменилось, мы сочетаем практики и рыночные, и различного планирования, причем не всегда такие, какие были в советское время. Также научились более гибким механизмам, что правильно. Но в целом за время существования суверенной Беларуси наша модель доказала свою жизнеспособность, – сказал политолог.
Кроме того, Алексей Дзермант подчеркнул, что белорусская экономическая модель успешно существовала и существует до сих пор даже несмотря на вводимые Европой санкции.
– [Санкции] направлены на подрыв нашей модели. Несмотря на то что Беларусь является экспортоориентированной страной, которой нужны внешние рынки, она борется, справляется и побеждает. Уверен, так будет и в этот раз, потому что есть запас прочности, определенные знания, союзники и их рынки. Белорусская экономическая модель и ее длительное существование – факт того, что она выбрана правильно. Но самое главное то, что ее социальность позволяет иметь серьезную базу, на которую опирается государство. Иначе протесты имели бы иной характер и результат, – обратил внимание эксперт.
То, что Беларусь поддерживает социальную инфраструктуру людей, например различными льготами и предоставлением дешевого арендного жилья, говорит о том, считает политолог, что руководство страны заботится о своих гражданах.
– При этом народ отвечает взаимностью даже несмотря на временное помутнение небольшой части людей, – заключил Алексей Дзермант.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.