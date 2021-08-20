Дзермант: белорусская экономическая модель и ее длительное существование – факт того, что она выбрана правильно

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По словам эксперта, белорусская экономическая модель ценна прежде всего своей социальной ориентацией.– сказал политолог.Кроме того, Алексей Дзермант подчеркнул, что белорусская экономическая модель успешно существовала и существует до сих пор даже несмотря на вводимые Европой санкции.обратил внимание эксперт.То, что Беларусь поддерживает социальную инфраструктуру людей, например различными льготами и предоставлением дешевого арендного жилья, говорит о том, считает политолог, что руководство страны заботится о своих гражданах.– заключил Алексей Дзермант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.