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  2. Дзермант: белорусам предлагают своими же руками разрушить тот скарб, который они накопили

Дзермант: белорусам предлагают своими же руками разрушить тот скарб, который они накопили

Белорусам предлагают своими же руками разрушить тот скарб, который они накопили. Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

- Во всем мире мы видим кризис, активизируется социальное движение. Почему эти силы (альтернативные кандидаты. - Прим. БЕЛТА) предлагают нам возврат к неолиберальным реформам, которые привели к кризису всего мира и глобальной экономики? - задался вопросом Алексей Дзермант. - То есть нам своими руками предлагают разрушить то, что мы имеем, тот скарб, который белорусы накопили. Просто взять и раздербанить его, просто потому, что "мы устали, хотим поменять политические декорации". Но, друзья, это инфантилизм, это не политика. Политика - это стратегический расчет.

По мнению политолога, желание движа и помайданить - это путь людей, которые ничего не понимают в политике либо являются марионетками в руках других сил.

- Один из моментов, который лично меня тревожит, а где-то даже и пугает, - это то, что в этой кампании активизировался уголовно-криминальный элемент. Мы видели, что у претендента в кандидаты в команде были люди с уголовным прошлым. Видели, что у людей, которые вышли в Минске бузить, были серьезные составы (преступлений. - Прим. БЕЛТА). Они недовольны системой, потому что она однажды их наказала. Они составляют ударный кулак этих протестующих людей. И это очень беспокоит. Если эти пресловутые шесть месяцев будет беззаконие, эти люди будут грабить и убивать, - добавил политолог.

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