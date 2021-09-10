Дзермант: Беларусь сейчас достаточно стабильно в финансовом плане себя чувствует

Это в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул политолог Алексей Дзермант, оценивая то, что Глава государства на вчерашних переговорах с Президентом России не стал просить у России крупных кредитов – и кредитная поддержка с сентября до конца 2022 года составит около 630 миллионов долларов.
– Беларусь сейчас достаточно стабильно в финансовом плане себя чувствует, – заявил гость студии. – Срочных кредитов нам не нужно. Тем более что говорилось о возможной реструктуризации кредита на БелАЭС, если появится большой выгодный проект. Беларусь исправно платит по кредитам, процентам. Страна платежеспособна, держится уверенно. И поэтому речи о какой-то дополнительной сверхподдержке не идет.
Высказался Алексей Дзермант и относительно снятия Россией всех антиковидных ограничений в пассажирском авиасообщении с Беларусью:
– Для восстановления нормального авиасообщения, логистики это серьезное подспорье. Раньше между странами было более 200 рейсов в неделю, сейчас 36. Разница существенная. Хотя я бы еще обратил внимание на автомобильное сообщение. Это проблема. К тому же, когда белорусы возвращаются из третьих стран и летят через Москву, там у них возникают трудности. И плюс вопрос о признании сертификатов о вакцинации «Спутником V» не решен. Есть нюансы. Но, в принципе, тенденции хорошие. Увеличивается количество поездов, возвращаются рейсы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.