Дзермант: Беларусь и Россия в военном плане представляют собой единый блок

Об этом в программе «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант, комментируя то, что Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе состоявшейся вчера встречи обсудили формирование единого оборонного пространства двух стран и обеспечение безопасности Беларуси и России.
– Было обозначено, что мы продолжаем создавать единое оборонное пространство и делаем для этого конкретные шаги, – сказал гость студии. – Сотрудничество в военной сфере – это и учения, тренировки войск, чтобы мы могли вместе, согласованно отражать любые угрозы, и поставка современного вооружения (наша авиация будет усилена новейшими российскими самолетами, ведутся разговоры о поставках средств ПВО – С-400). С помощью России мы серьезно усиливаем свою обороноспособность, и у российского руководства эта идея находит поддержку. Кроме того, шла речь о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, информационной безопасности. Мы создаем пространство нулевой терпимости к террору в любых проявлениях. И будем совместно бороться. Тем более у нас и электронные базы общие, и сотрудничество спецслужб налажено неплохо.
– Очевидно, что Беларусь и Россия в военном плане представляют собой единый военно-политический блок, – подчеркнул Алексей Дзермант. – Любые попытки Запада вмешаться в наши внутренние дела, как-то угрожать своими учениями и агрессивными действиями на границе всегда найдут достойный, убедительный ответ. Потому что мы понимаем, что российская армия совместно с белорусской – это по мощи вторая армия в мире. Россия имеет ядерное оружие и более 70 процентов новейшего вооружения. У нас есть серьезная подушка безопасности. И какие бы действия ни предпринимались в нашем отношении, у нас всегда найдется чем ответить. Но без агрессии, исключительно на своей территории и без создания дополнительных угроз. На Западе уже на протяжении 15 лет идет наращивание инфраструктуры, растут военные расходы, и это никак не связано с украинскими событиями, пусть они не рассказывают сказки. Это общая тенденция. Они поняли в какой-то момент, что придется вкладываться в ВПК, чтобы конкурировать с новыми полюсами силы – Россией и Китаем. Это для них давно стратегия. Мы должны быть уверены в своих силах и демонстрировать, что провокации возле наших границ и внутри страны не пройдут.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.