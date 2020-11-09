Дырявый свитер от Гуччи, маска-бандана и новая сумка Луи Витон: что произошло в моде за неделю

Фото:

Dior

Фото:

Dior

Фото:

Gucci

Фото:

Gucci

Фото:

Louis Vuitton

Фото:

Louis Vuitton

Фото:

Prada

Фото:

Prada

Фото:

Prada

Фото:

Alexander Wang

Фото:

Alexander Wang

Фото:

Alexander Wang

Теперь одеваться от Dior могут не только модницы, но и наушники AirPods. Французский дом моды презентовал новый чехол для продукта Apple.Кейс выполнен из культового синего жаккарда на всей поверхности которого расшиты монограммы бренда. Некоторые части изделия отделаны черной кожей. Акцентирует внимание золотая фурнитура.Чехол можно носить как отдельный аксессуар или пристегнуть к сумке Dior 30 Montaigne при помощи специального ремешка.Цена чехла составляет 500 долларов, что практически в два раза превышает стоимость самих аксессуаров от Apple.Важно! Чехол предназначен только для модели AirPods Pro.Недавно Lyst в своем последнем отчете присвоил Gucci звание самого модного бренда в мире, и, похоже Дом пытается ему полностью соответствовать до последнего. Джинсы с пятнами и колготки со стрелками, подвиньтесь: Gucci создал джемпер с потертостями.На всей поверхности свитера образованы дырки разных размеров. Укороченный по длине джемпер представлен в цвете меди. Внизу изделия располагаются две фирменные бирки, якобы намекающие, что вещь не рыночная.Стоимость джемпера составила 530 долларов. К слову, не самая высокая цена среди свитеров этой марки. В любом случае, лучше в таком бабушке не показываться, модные дырки в миг рискуют быть зашитыми.На днях французский дом моды представил новую сумку Bella из кожи теленка.Примечательная деталь аксессуара – искусная перфорация легендарного узора Monogram. В дополнение к сумке идет съёмный кошелёк для монет.Ручка-цепочка выполнена из металла с переплетающейся кожаной отделкой. Помимо короткой ручки, к сумке прилагается дополнительный съемный ремень, который позволит носить аксессуар на плече. Сама модель представлена в трех цветах, каждую из которых дополняет серебряная фурнитура.Cтоимость изделия на официальном сайте составляет 3,450 долларов.В то время, как модный дом Valentino создает сумки с изображением питомцев, Prada повел себя более практично и выпустил капсульную коллекцию одежды для собак.В линейку вошли три модели: черный пуховик с капюшоном, белая ветровка и черная техно-жилетка с кармашком на спине. На спинке верхней одежды располагается логотип бренда в виде металлического треугольника, который ненавязчиво намекнет, что ваш питомец тоже понимает толк в моде.Примечательно, что для лукбука дизайнеры использовали не живую модель, а мягкую игрушку.К сожалению, дата выпуска коллекции и стоимость пока не уточняются, однако представители бренда анонсировали, что новая коллекция выпущена в рамках рождественских релизов 2020 года.Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как дизайнеры изощряются на тему пандемии. Бренд Alexander Wang представил защитную маску-бандану.По задумке дизайнеров, маска крепится на голову при помощи резинок, которые надеваются на уши. Модель изготовлена из хлопка и доступна в черном и белом цвете. Ее стоимость составляет 45 долларов, а приобрести можно на официальном сайте бренда.Не спешите покупать несколько штук – бандана предназначена для многоразового использования.», - представил маску-бандану Alexander Wang.Бренд не рекомендует использовать изделие в медицинских целях, а также напоминает о других мерах профилактики инфекции.