Дырявый свитер от Гуччи, маска-бандана и новая сумка Луи Витон: что произошло в моде за неделю

Dior выпустил чехол для наушников Apple
Теперь одеваться от Dior могут не только модницы, но и наушники AirPods. Французский дом моды презентовал новый чехол для продукта Apple.
Фото: Dior
Кейс выполнен из культового синего жаккарда на всей поверхности которого расшиты монограммы бренда. Некоторые части изделия отделаны черной кожей. Акцентирует внимание золотая фурнитура.
Фото: Dior
Чехол можно носить как отдельный аксессуар или пристегнуть к сумке Dior 30 Montaigne при помощи специального ремешка.
Цена чехла составляет 500 долларов, что практически в два раза превышает стоимость самих аксессуаров от Apple.
Важно! Чехол предназначен только для модели AirPods Pro.
Рванный свитер от Gucci
Недавно Lyst в своем последнем отчете присвоил Gucci звание самого модного бренда в мире, и, похоже Дом пытается ему полностью соответствовать до последнего. Джинсы с пятнами и колготки со стрелками, подвиньтесь: Gucci создал джемпер с потертостями.
Фото: Gucci
На всей поверхности свитера образованы дырки разных размеров. Укороченный по длине джемпер представлен в цвете меди. Внизу изделия располагаются две фирменные бирки, якобы намекающие, что вещь не рыночная.
Фото: Gucci
Стоимость джемпера составила 530 долларов. К слову, не самая высокая цена среди свитеров этой марки. В любом случае, лучше в таком бабушке не показываться, модные дырки в миг рискуют быть зашитыми.
Новая сумка от Louis Vitton
На днях французский дом моды представил новую сумку Bella из кожи теленка.
Фото: Louis Vuitton
Примечательная деталь аксессуара – искусная перфорация легендарного узора Monogram. В дополнение к сумке идет съёмный кошелёк для монет.
Ручка-цепочка выполнена из металла с переплетающейся кожаной отделкой. Помимо короткой ручки, к сумке прилагается дополнительный съемный ремень, который позволит носить аксессуар на плече. Сама модель представлена в трех цветах, каждую из которых дополняет серебряная фурнитура.
Фото: Louis Vuitton
Cтоимость изделия на официальном сайте составляет 3,450 долларов.
Упакуйте питомца от Prada
В то время, как модный дом Valentino создает сумки с изображением питомцев, Prada повел себя более практично и выпустил капсульную коллекцию одежды для собак.
Фото: Prada
В линейку вошли три модели: черный пуховик с капюшоном, белая ветровка и черная техно-жилетка с кармашком на спине. На спинке верхней одежды располагается логотип бренда в виде металлического треугольника, который ненавязчиво намекнет, что ваш питомец тоже понимает толк в моде.
Фото: Prada
Примечательно, что для лукбука дизайнеры использовали не живую модель, а мягкую игрушку.
Фото: Prada
К сожалению, дата выпуска коллекции и стоимость пока не уточняются, однако представители бренда анонсировали, что новая коллекция выпущена в рамках рождественских релизов 2020 года.
Вдохновленные COVID-19: Alexander Wang выпустил маски-банданы
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как дизайнеры изощряются на тему пандемии. Бренд Alexander Wang представил защитную маску-бандану.
Фото: Alexander Wang
По задумке дизайнеров, маска крепится на голову при помощи резинок, которые надеваются на уши. Модель изготовлена из хлопка и доступна в черном и белом цвете. Ее стоимость составляет 45 долларов, а приобрести можно на официальном сайте бренда.
Фото: Alexander Wang
Не спешите покупать несколько штук – бандана предназначена для многоразового использования.
Фото: Alexander Wang
«Не выходи из дома без нее», - представил маску-бандану Alexander Wang.
Бренд не рекомендует использовать изделие в медицинских целях, а также напоминает о других мерах профилактики инфекции.
Опубликовано:
681
Дырявый свитер от Гуччи, маска-бандана и новая сумка Луи Витон: что произошло в моде за неделю
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter