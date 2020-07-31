Двумя матчами стартует 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу

В первом круге «Слуцк» неожиданно одолел «Шахтер», но повторить сегодня тот успех будет крайне сложно. Фото:

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По итогам семи туров «Слуцк», напомним, возглавлял турнирную таблицу. Однако затем команда угодила в крутое пике, которое продолжается вот уже несколько месяцев. Из 11 последних матчей «сахарники» выиграли всего один – и это, конечно, не могло не сказаться на положении команды в табели и рангах. Сейчас приходится думать уже не о медалях, а о сохранении прописки в Высшей лиге на следующий сезон. У «Шахтера» же все наоборот. Он несколько буксовал на старте чемпионата. Но затем развил впечатляющую скорость. К сегодняшней игре подопечные Юрия Вернидуба подходят, имея в активе 14-матчевую беспроигрышную серию (девять побед, пять ничьих) и в статусе безусловного фаворита. Честно говоря, трудно представить, что может помешать «Шахтеру», ведущему борьбу за чемпионство, взять три очка и сегодня. Хотя, пожалуй, не лишним будет упомянуть, что в пятом туре «горняки» «Слуцку» сенсационно уступили – 1:2.А вот во втором поединке игрового дня далеко не так все однозначно. Да, букмекеры отдают некоторое предпочтение брестскому «Динамо». Но в первом матче после выхода с карантина оно не впечатлило и по делу проиграло «Ислочи» – 0:2. А вот «Витебск», что называется, на ходу. Из 12 последних встреч «северяне» проиграли лишь одну и при этом отняли очки буквально у всех основных фаворитов турнира – «Шахтера» (0:0), минского «Динамо» (1:1), БАТЭ (2:2) и «Немана» (0:0). Да и брестское «Динамо» подопечные Сергея Ясинского в первом круге, напомним, тоже обидели (1:0).На завтра запланированы матчи «Смолевичи» – «Белшина», «Славия» – «Ислочь» и «Неман» – «Динамо» (Минск). А послезавтра сыграют «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ, «Минск» – «Рух» и «Городея» – РЦОР-БГУ.Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 37 очков (19 матчей), 2. БАТЭ – 37 (19), 3. «Неман» – 34 (18), 4. «Динамо» (Минск) – 30 (19), 5. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (19), 6. «Витебск» – 29 (19), 7. РЦОР-БГУ – 29 (19), 8. «Динамо» (Брест) – 26 (17), 9. «Рух» – 26 (19), 10. «Ислочь» – 26 (19), 11. «Славия» – 23 (18), 12. «Слуцк» – 21 (18), 13. «Городея» – 19 (19), 14. «Минск» – 18 (17), 15. «Смолевичи» – 14 (18), 16. «Белшина» – 10 (19).В списке бомбардиров лидирует Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), на счету которого 12 забитых мячей. Виталий Лисакович («Шахтер») и Ион Николаеску («Витебск») отличились по девять раз. А Павел Нехайчик (БАТЭ) и Гегам Кадимян («Неман») – по восемь.