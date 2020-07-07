Двухметровая девушка с аномально худыми ногами рассказала о своей жизни

Длина ног 29-летней Ренсенхорлу Бад составляет 134,1 сантиметра. Героиня гордится своей внешностью и выделяет оригинальную фигуру откровенной одеждой, включая короткие шорты. У ее родителей тоже большой рост: отцавыше двух метров, матери185 сантиметров.Девушка любит шорты и туфли на высоком каблуке, что визуально делает ее ноги еще длиннее.– признается монголка.Несмотря на преимущества высокого роста, Бад временами испытывает и дискомфорт. Она не проходит в обычные дверные проемы и ударяется головой о косяки. Более того, ей трудно выбрать одежду и обувь нужного размера.– рассказывает она.По словам монголки, в школе никто не дразнил ее из-за необычно высокого роста, но ее отношение к собственной внешности стало позитивным только спустя годы.– говорит она.