Двухметровая девушка с аномально худыми ногами рассказала о своей жизни

Длина ног 29-летней Ренсенхорлу Бад составляет 134,1 сантиметра. Героиня гордится своей внешностью и выделяет оригинальную фигуру откровенной одеждой, включая короткие шорты. У ее родителей тоже большой рост: отца – выше двух метров, матери – 185 сантиметров.
Девушка любит шорты и туфли на высоком каблуке, что визуально делает ее ноги еще длиннее.
"Я обожаю свои длинные ноги. Считаю, что они меня украшают", – признается монголка.
Несмотря на преимущества высокого роста, Бад временами испытывает и дискомфорт. Она не проходит в обычные дверные проемы и ударяется головой о косяки. Более того, ей трудно выбрать одежду и обувь нужного размера.
«Уже в первом классе мой рост был, как у учительницы – 168 сантиметров, – рассказывает она. – Я была маленькой девочкой и хотела носить милую одежду, но ничего не могла найти». По словам монголки, в школе никто не дразнил ее из-за необычно высокого роста, но ее отношение к собственной внешности стало позитивным только спустя годы.
«В юности я переживала из-за своего роста. Но в настоящее время считаю себя уникальной и чувствую себя великолепно, – говорит она. – За последние 15 лет я научилась любить свой рост, и теперь мне удобно в моем теле. Быть высокой – это так прекрасно, ты выделяешься в толпе».