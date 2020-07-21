Двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа и остался цел

Малыш нечаянно заперся в квартире на пятом этаже. Его бабушке не удалось открыть дверь самой, и она пошла искать слесаря. В это время ребенок перебрался с балкона на платформу для крепления кондиционера на наружной стене дома. Мальчик попробовал ухватиться за выступ в течение десяти секунд, а затем упал. Он пролетел, дважды перевернувшись в воздухе, и ударился о пластиковый навес.Сосед по имени Ли Дэхай, который увидел, что ребенок падает, словил его голыми руками, стоя на табуретке. Малыша доставили в больницу, где доктора сообщили, что он остался цел и невредим. Дэхай получил всего несколько ушибов рук, он восстанавливается после инцидента.Мужчина рассказал, что спас ребенка инстинктивно.— отметил он.