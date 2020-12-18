Прокуратура Могилевского района направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконных охоте, перемещении и разделке диких животных, сообщает БЕЛТА.
– По материалам дела, один из мужчин осенью вблизи деревни Масальщина умышленно, из корыстных побуждений в запретное время без разрешения на добычу нормируемого вида охотничьего дикого животного (лося) и охотничьей путевки к нему добыл взрослую самку лося и сеголетка индивидуальной ружейной охотой, – пояснили в службе информации.
Далее двое мужчин незаконно разделали туши животных и поместили их в автомобиль, после чего перевезли добычу до автодороги Могилев – Вендорож. В районе деревни Голынец-2 сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали обвиняемых.
В результате противоправных действий мужчин причинен ущерб на более чем Br 16 тыс. На момент преступлений это соответствовало 600 базовым величинам, т.е. в особо крупном размере.
Обвиняемые признали вину полностью и возместили ущерб. На авто одного из них, признанного средством преступления, наложен арест – машина подлежит конфискации в доход государства.
– Изучив материалы дела, в прокуратуре Могилевского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – отметили в прокуратуре.
Опубликовано:
860
Двух жителей Могилевского района будут судить за браконьерство
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК