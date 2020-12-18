Двух жителей Могилевского района будут судить за браконьерство

Далее двое мужчин незаконно разделали туши животных и поместили их в автомобиль, после чего перевезли добычу до автодороги Могилев – Вендорож. В районе деревни Голынец-2 сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали обвиняемых.В результате противоправных действий мужчин причинен ущерб на более чем Br 16 тыс. На момент преступлений это соответствовало 600 базовым величинам, т.е. в особо крупном размере.Обвиняемые признали вину полностью и возместили ущерб. На авто одного из них, признанного средством преступления, наложен арест – машина подлежит конфискации в доход государства.– отметили в прокуратуре.