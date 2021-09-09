Двух браконьеров задержали на Припяти

Двух браконьеров с поличным задержали на границе Пинского и Столинского районов, сообщает БЕЛТА.
Как рассказал заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко, это произошло днем в минувшее воскресенье, 5 сентября, у реки Припять.
Работники областной инспекции вместе с сотрудниками Пинского ОГАИ и Столинского РОВД пресекли нарушения природоохранного законодательства, совершенные двумя жителями Столинского и Пинского районов.
Установлено, что товарищи (возраст 30–40 лет) отдыхали на природе и ловили рыбу сетевым подъемником. Улова не дождались и решили выпить. После этого мужчины приступили к охоте на пернатую дичь из незарегистрированного охотничьего ружья.
В отношении браконьеров начаты шесть административных процессов. Кроме того, в отношении жителя Столинского района, который имеет непогашенную судимость, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 282 УК.
Фото из архива БЕЛТА