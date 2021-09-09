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Двух браконьеров задержали на Припяти

Двух браконьеров с поличным задержали на границе Пинского и Столинского районов, сообщает БЕЛТА.


Как рассказал  заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко, это произошло днем в минувшее воскресенье, 5 сентября, у реки Припять. 

Работники областной инспекции вместе с сотрудниками Пинского ОГАИ и Столинского РОВД пресекли нарушения природоохранного законодательства, совершенные двумя жителями Столинского и Пинского районов. 

Установлено, что товарищи (возраст 30–40 лет) отдыхали на природе и ловили рыбу сетевым подъемником. Улова не дождались и решили выпить. После этого мужчины приступили к охоте на пернатую дичь из незарегистрированного охотничьего ружья.

В отношении браконьеров начаты шесть административных процессов. Кроме того,  в отношении жителя Столинского района, который имеет непогашенную судимость, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 282 УК. 

Фото из архива БЕЛТА
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