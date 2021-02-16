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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Только в банановых республиках вопрос власти решается на улице

Двойной удар по образцу демократии

Сенат США в субботу не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января. Таким образом, процесс рассмотрения его импичмента завершен. Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды был объявлен импичмент, и первым главой государства, которого дважды оправдал сенат.

Решение сената оправдать экс‑президента означает, что Трамп уже через четыре года, в 2024 году, сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. В прошлом году за него проголосовало 74 миллиона избирателей, это больше, чем за любого другого кандидата в президенты в истории страны, кроме Джо Байдена. По результатам последних опросов общественного мнения, Трампа по‑прежнему поддерживает подавляющее большинство избирателей‑республиканцев.

— Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение за то, чтобы сделать Америку снова великой, только началось. В предстоящие месяцы я поделюсь с вами многим, и я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного путешествия к американскому величию для всего нашего народа, — так отреагировал на исход импичмента сам Трамп.

Дональда Трампа в покое не оставляют...
Фото thesun.co.uk

Так что политическая карьера 45‑го президента не окончена, и следует ожидать, как он сам сказал, «нашего невероятного путешествия к американскому величию».

Однако американское величие заметно скукожилось. Невероятные события, которые недавно потрясли Америку, начиная с беспорядков после убийства афроамериканца Флойда и заканчивая штурмом Капитолия, были и впрямь невероятными, немыслимыми в цивилизованном обществе. Они стали страшным ударом по цитадели демократии. Американский истеблишмент жестко реагировал на попытки насильственной смены власти, в том числе и удерживая порядок силой. Так действовал Трамп, выведя Национальную гвардию против зачинщиков беспорядков на улицах Портленда и Сиэтла. Так поступил Байден, назвав захватчиков Капитолия внутренними террористами со всеми вытекающими последствиями. Многие из них сегодня за решеткой.

Однако при всей схожести действий Байдена и Трампа последнему повезло меньше. Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу, в выступлении перед его сторонниками 6 января, в котором он выразил несогласие с итогами выборов. 

Импичмент не прошел, но позор останется

Белорусский политолог Александр Шпаковский резюмирует:

— Сама ситуация уже является позором. И тогда, когда бездействовали демократы, закрывая глаза на погромы на улицах американских городов. И тогда, когда республиканцы призывали людей на митинг, а организаторы утратили контроль, позволив сомнительным личностям войти в Капитолий. А в итоге беспочвенно обвинили Трампа, хотя он и не призывал к насилию. Только в банановых республиках вопрос власти решается на улице. 

А теперь задумаемся, кем являются для американцев все те страны, в которых работают различные иностранные фонды для подготовки революций. За примерами далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на Украину…

Ужасным позором «града на холме» назвал процесс в сенате и российский американист Дмитрий Дробницкий в своем Telegram‑канале.

— Когда суд закончится, начнется новая фаза культурной войны, в которую будет втянут весь мир. И всякая апелляция к демократии и законности окончательно станет просто риторикой. Другая точка зрения станет враждебной точкой зрения. Симметрично. Увы, — отметил этот эксперт.

Что, собственно, уже и происходит… Власти нескольких штатов объявили о судебных исках против бывшего президента, включая обвинения в налоговых нарушениях и финансовом мошенничестве в Нью‑Йорке и попытках использования служебного положения в Джорджии. Задействованы правоохранительные органы по всей стране, министерство юстиции, генеральная прокуратура в Нью‑Йорке — повсюду сейчас изучаются обвинения в отношении Трампа и его семьи. Но чего же добьются демократы через этот позор?

Капитолий. 6 января 2021 г.
Фото Рейтер.

Люди не любят вооруженных миссионеров

— Понятно, что для некоего сплочения американского народа, о котором говорят и демократы, и республиканцы, история с импичментом ничего хорошего не принесла. Общество по‑прежнему расколото, демократы и республиканцы по‑прежнему далеко друг от друга, — считает политолог Станислав Бышок.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, в свои последние дни пребывания в должности президента Дональд Трамп обсуждал учреждение новой партии под названием «Патриотическая партия». И, согласно опросу Hill‑HarrisX, две трети республиканских избирателей были бы готовы вступить в эту партию. По мнению немецкого журнала Focus, демократы были бы только рады раздраю в рядах республиканцев. Только вот к чему приведет такая политическая междоусобица?

Между тем лишь 16 % американцев считают, что в США процветает демократия. Почти половина опрошенных (45 %) полагают, что демократия в США не работает должным образом. Еще 38 % респондентов сказали, что принципы демократии соблюдаются лишь частично.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с Национальным центром изучения общественного мнения.

Ирина МАРКОВА.

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