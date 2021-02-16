Только в банановых республиках вопрос власти решается на улице

Дональда Трампа в покое не оставляют...

Фото thesun.co.uk

Импичмент не прошел, но позор останется

Капитолий. 6 января 2021 г.

Фото Рейтер.

Люди не любят вооруженных миссионеров

Решение сената оправдать экс‑президента означает, что Трамп уже через четыре года, в 2024 году, сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. В прошлом году за него проголосовало 74 миллиона избирателей, это больше, чем за любого другого кандидата в президенты в истории страны, кроме Джо Байдена. По результатам последних опросов общественного мнения, Трампа по‑прежнему поддерживает подавляющее большинство избирателей‑республиканцев.— так отреагировал на исход импичмента сам Трамп.Так что политическая карьера 45‑го президента не окончена, и следует ожидать, как он сам сказал, «нашего невероятного путешествия к американскому величию».Однако американское величие заметно скукожилось. Невероятные события, которые недавно потрясли Америку, начиная с беспорядков после убийства афроамериканца Флойда и заканчивая штурмом Капитолия, были и впрямь невероятными, немыслимыми в цивилизованном обществе. Они стали страшным ударом по цитадели демократии. Американский истеблишмент жестко реагировал на попытки насильственной смены власти, в том числе и удерживая порядок силой. Так действовал Трамп, выведя Национальную гвардию против зачинщиков беспорядков на улицах Портленда и Сиэтла. Так поступил Байден, назвав захватчиков Капитолия внутренними террористами со всеми вытекающими последствиями. Многие из них сегодня за решеткой.Однако при всей схожести действий Байдена и Трампа последнему повезло меньше. Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу, в выступлении перед его сторонниками 6 января, в котором он выразил несогласие с итогами выборов.резюмирует:Ужасным позором «града на холме» назвал процесс в сенате ив своем Telegram‑канале.— отметил этот эксперт.Что, собственно, уже и происходит… Власти нескольких штатов объявили о судебных исках против бывшего президента, включая обвинения в налоговых нарушениях и финансовом мошенничестве в Нью‑Йорке и попытках использования служебного положения в Джорджии. Задействованы правоохранительные органы по всей стране, министерство юстиции, генеральная прокуратура в Нью‑Йорке — повсюду сейчас изучаются обвинения в отношении Трампа и его семьи. Но чего же добьются демократы через этот позор?— считаетКак сообщало издание The Wall Street Journal, в свои последние дни пребывания в должности президента Дональд Трамп обсуждал учреждение новой партии под названием «Патриотическая партия». И, согласно опросу Hill‑HarrisX, две трети республиканских избирателей были бы готовы вступить в эту партию. По мнению немецкого журнала Focus, демократы были бы только рады раздраю в рядах республиканцев. Только вот к чему приведет такая политическая междоусобица?Между тем лишь 16 % американцев считают, что в США процветает демократия. Почти половина опрошенных (45 %) полагают, что демократия в США не работает должным образом. Еще 38 % респондентов сказали, что принципы демократии соблюдаются лишь частично.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с Национальным центром изучения общественного мнения.