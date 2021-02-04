В декабре 2020 года нетрезвые мужчина и женщина надругались над Государственным флагом.
В Солигорском РОВД рассказали, что утром 3 декабря прошлого года администрация Дома торговли в Солигорске сообщила в милицию о пропаже государственного флага с фасада здания. Благодаря записям с камер видеонаблюдения милиционеры установили обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственными символами.
Выяснилось, что пара употребляла спиртное в кафе поблизости. Потом они вышли из заведения, сняли флаг и бросили его на тротуар.
Сегодня утром суд Солигорского района Минской области рассмотрел дело и вынес приговор. Обоих признали виновными в совершении преступления и приговорили к трем месяцам ареста.
– Мы изначально признавали свою вину, активно оказывали содействие следствию и раскаиваемся в содеянном, считаем, что приговор в нашем отношении излишне строг, и планируем его обжаловать, – пояснили после судебного заседания обвиняемые.
С момента задержания граждане отрицали политический либо протестный мотив совершенного ими преступления.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, обвиняемые продолжают находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Фото и видео ГИОС Солигорского РОВД
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Двое жителей Солигорска надругались над Государственным флагом: суд вынес приговор
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Фото: Александр КУШНЕР