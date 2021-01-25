Двое жителей Петриковского района получили по 18 лет колонии за жестокое убийство своего земляка

Компаньоны пришли к сельчанину домой, выманили во двор и стали жестоко избивать, затем заставили идти к мелиоративному каналу на окраине агрогородка. По дороге также били. Мужчину загнали в канал и утопили. Погибший проживал один, его исчезновение было обнаружено не сразу. Сестра мужчины, когда тот перестал выходить на связь, забила тревогу. Расследование привело к криминальному дуэту. В отношении компаньонов возбудили уголовное дело за убийство с особой жестокостью., – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.Фото из материалов уголовного дела