Кровавая трагедия разыгралась в мае прошлого года. Двое жителей агрогородка Лясковичи, на тот момент 30 и 40 лет, решили разобраться со своим 52-летним земляком. Младший из дуэта затаил на него злобу о том, что тот распространял о нем компрометирующую информацию о связи с замужней женщиной.
Компаньоны пришли к сельчанину домой, выманили во двор и стали жестоко избивать, затем заставили идти к мелиоративному каналу на окраине агрогородка. По дороге также били. Мужчину загнали в канал и утопили. Погибший проживал один, его исчезновение было обнаружено не сразу. Сестра мужчины, когда тот перестал выходить на связь, забила тревогу. Расследование привело к криминальному дуэту. В отношении компаньонов возбудили уголовное дело за убийство с особой жестокостью.
– Коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда рассмотрела его и вынесла приговоры – по 18 лет лишения свободы каждому из участников с отбыванием в колонии усиленного режима, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Фото из материалов уголовного дела
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Двое жителей Петриковского района получили по 18 лет колонии за жестокое убийство своего земляка
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