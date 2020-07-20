Двое нидерландских военных погибли при крушении вертолета в Карибском море

Военный вертолет рухнул в Карибское море недалеко от побережья острова Аруба, в результате чего погибли двое нидерландских военнослужащих, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Воздушное судно NH90 потерпело крушение между островами Аруба и Кюрасао, которые являются самоуправляемыми государственными образованиями и входят в состав Королевства Нидерландов. Инцидент произошел днем в воскресенье примерно в 12,5 км от побережья.

На борту вертолета находились четыре человека, двоих удалось спасти, а 34-летняя женщина и 33-летний мужчина скончались, несмотря на попытки спасателей реанимировать их. Личности погибших устанавливаются.

Причина крушения на данный момент неизвестна. Военные специалисты проведут расследование.