Двое мужчин задержаны за попытку привести в негодность ж/д пути

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Милиционеры подошли – мужчины бросились бежать. Один из них направлялся в сторону деревни Липени: там в кустах его ждал спрятанный автомобиль. Беглеца задержали и обнаружили в его машине бутылку с бензином, балаклаву и плоскогубцы. Его товарища нашли в 1,5 км от железной дороги в лесу.Задержанными оказались жители Радошковичей (36 и 37 лет). Они наложили четырехметровую металлическую проволоку на перегоне «Радошковичи –Дуброво» и смазали спецсредством путевые болты для улучшения электроконтакта. Сотрудники милиции оперативно нашли растяжку и не допустили ложного срабатывания светофора и блокирования движения поездов.Нарушители пояснили, что они собирались разлить бензин на пути отхода, думая, что так смогут сбить со следа служебную собаку.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения. Фигуранты водворены в ИВС.Видео МВД